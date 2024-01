Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brussel waarschuwt dat Israël ICJ moet gehoorzamen

Israël moet de opdrachten van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) gehoorzamen, waarschuwen de Europese Commissie en de buitenlandchef van de Europese Unie. De EU rekent erop dat die „volledig, onmiddellijk en daadwerkelijk worden uitgevoerd”, laten zij weten.

Het ICJ beval Israël vrijdag onder meer om te doen wat het kan om slachtoffers in Gaza te voorkomen. Hamas kreeg de opdracht alle gijzelaars vrij te laten die de Palestijnse beweging in oktober bij een grootscheepse aanval op Israël maakte.

De EU onderstreept nog eens „haar blijvende steun voor het ICJ”. Het oordeel van vrijdag kwam het hof meteen op scherpe kritiek van Israël te staan.

De uitspraak van het hof geeft een nieuwe impuls aan de verhitte discussie tussen EU-landen over het optreden van Israël, verwacht een hoge EU-diplomaat. Die komt volgens hem geheid ter sprake op de EU-top van komende donderdag in Brussel. Meerdere EU-leiders zien zich gesteund in hun pleidooi voor een onmiddellijk, permanent staakt-het-vuren in Gaza. Daarvoor kregen ze tot dusver nog geen bijval van landen als Duitsland.

