#332 ‘Ik herkende je bijna niet met kleding aan’

Als Maud bij een trouwlocatie de voorlopige kosten hoort, schrikt ze zich een ongeluk. Dat kunnen ze toch nooit betalen? Gio vertelt haar dat hij nog altijd geld heeft van de geplande bruiloft met Lea, zijn vriendin die helaas overleden is. Na een emotioneel gesprek hierover, hangt Tommy aan de lijn. Wat moet hij nou weer?

Nou, Tommy belde om te vragen of we Sinterklaas bij hen kwamen vieren. „Leuk toch, met die koters van ons voor het eerst Sinterklaasje zien?!”, zei hij. Ik vond het eigenlijk wel een grappig idee, al blijf ik het awkward vinden om met mijn verloofde en mijn ex in één huis te zijn. Maar ik mag Charlie graag en vind het ook leuk als Liam lekker met Milou over de grond kon tijgeren.

Tommy verontschuldigde zich dat hij zo laat was met vragen. „Maar ik dacht opeens: hoe leuk is het om Maud en Gio er ook bij te hebben?! We vieren het met een grote groep vrienden en we doen surprises. Doen jullie mee? Dan voeg ik jullie toe aan Lootjetrekken. Iedereen is laat hoor; dus maak je vooral niet druk!”

Zo gezegd, zo gedaan. Nog geen tien minuten later hadden Gio en ik een mail om een lootje te trekken. Gelukkig had ik Charlie getrokken: dan kon ik in elk geval aan de slag met een surprise voor iemand die ik ken. Die avond was ik al druk aan het brainstormen voor een surprise. Ik wilde iets doen met baby’s natuurlijk. Gio had wel een lootje getrokken van iemand waar we nog nooit van gehoord hebben: een of andere Bart.

En zo stonden we zaterdag voor de deur bij Tommy en Charlie. Als Charlie de deur open doet, voel ik een steekje van jaloezie door mijn lijf gaan. Ze ziet er fantastisch uit! Alle zwangerschapskilo’s zijn er afgevlogen zo te zien, ze is duidelijk afgelopen week bij de kapper geweest en ze straalt. Ik voel me direct een vogelverschrikker met die vijf kilo extra die nog altijd om mijn buikje hangt sinds de bevalling en de uitgroei van maanden geleden.

Rondkruipende kinderen

Ik groet haar zonder iets van mijn jaloerse gevoel te laten doorschemeren en kijk hoe Gio naar haar kijkt. Van binnen haal ik opgelucht adem: doodnormaal. Ook Tommy groet me hartelijk. Als ik de woonkamer in kom, is het een drukte van jewelste. Er zitten denk ik zo’n zes koppeltjes en er lopen en kruipen vier kinderen rond. In het midden van de kamer staan de surprises met vuilniszakken eroverheen en daaromheen zo’n hekwerk voor kinderen. Ik plaats die van mij erbij en loop naar de keuken om Charlie te helpen, terwijl Gio met Liam bij de cadeautjes knielt en ze bekijkt. In de keuken staat een jongen die ik nooit eerder heb gezien.

„Zo, wijn of prosecco?!”, zegt Charlie, terwijl ze met twee glazen in haar hand staat. „Ik stel je direct even voor: dit is Bart!” Ik geef hem een hand en pak daarna de prosecco uit Charlies hand. Die loopt weg naar de huiskamer, waardoor ik alleen met Bart in de keuken overblijf.

Hij buigt naar me toe en fluistert. „Je ziet er goed uit Maud. Ik herkende je bijna niet met kleding aan.” Ik kijk hem aan als door een wesp gestoken en verslik me volledig in mijn eerste slok prosecco. „Wat bedoel je?!”, zeg ik geschrokken. Maar net als Bart zijn mond open doet om antwoord te geven, komt Gio binnenlopen…

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

