Dit is je maximale hypotheek met een minimumloon

Je intrede doen op de koopwoningmarkt is nog niet zo makkelijk in Nederland. Zeker niet met een minimumloon. Dit is de hypotheek die je maximaal kunt krijgen bij een minimaal inkomen. We kijken naar alleenstaanden en tweeverdieners met het laagst mogelijke salaris.

Eerder schreven we al over Jan Modaal en zijn kansen op de woningmarkt. En laten we eerlijk zijn; voor Jan en zijn eventuele gezin ziet het er niet al te rooskleurig uit. Maar hoe zijn de kaarten geschud voor woningzoekenden met minimuminkomens in Nederland?

Het minimumloon sinds 1 juli 2023

Ieder half jaar worden de minimumsalarissen in Nederland gecorrigeerd, zo ook afgelopen juli. Sindsdien is het minimum maandsalaris bij een fulltime dienstverband gelijk aan 1995 euro. Dit bedrag geldt voor werkenden vanaf 21 jaar en is exclusief vakantiegeld. Voor mensen jonger dan 21 jaar, ligt het minimumloon lager. De complete bedragen vind je terug in onderstaande tabel.

Leeftijd Per maand Per Week Per dag 21 jaar en ouder € 1.995 € 460,40 € 92,08 20 jaar € 1.596 € 368,30 € 73,66 19 jaar € 1.197 € 276,25 € 55,25 18 jaar € 997,50 € 230,20 € 46,04 17 jaar € 788,05 € 181,85 € 36,37 16 jaar € 688,30 € 158,85 € 31,77 15 jaar € 598,50 € 138,10 € 27,62

Maar wat betekent zo’n minimumsalaris nu voor je – geschatte – maximale hypotheek? Je hypotheek is deels afhankelijk van de vorm van je arbeidsovereenkomst. Daarnaast telt je eigen vermogen mee, en ook eventuele schulden zijn van invloed op de hoogte van de maximale hypotheek. Tot slot speelt het inkomen natuurlijk een grote rol.

Maximale hypotheek met een minimaal salaris

Naast het minimumloon heb je in Nederland ook nog recht op 8 procent vakantiegeld. Is er in de cao afgesproken dat je géén recht hebt op vakantiegeld? Dan moet het inkomen gelijk zijn aan 108 procent van het minimumloon. Dit totaalbedrag van 25.856 euro op jaarbasis gebruiken we voor de berekening voor de hypotheek. Voor deze schatting gebruiken we de hypotheek-rekenhulp van Independer. We gaan uit van een hypotheek met een rentevaste periode van 10 jaar, met een looptijd van 30 jaar.

Scrol door onderstaande tabel om je maximale hypotheek te bekijken. Met inleg van behoorlijk eigen vermogen kun je met een minimumloon uiteraard meer lenen voor een huis.

Persoonlijke situatie minimumloon Jaarinkomen Hypotheek Eenverdiener, geen schulden 25.856Â Â euro 85.030 euro Dubbel minimumloon, geen schulden 51.712 euro 219.288 euro Eenverdiener, 20.000 euro studieschuld 25.856 euro 53.681 euro Tweeverdiener, 40.000 euro studieschuld 51.712 euro 156.978 euro

