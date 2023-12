Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel betaal jij in 2024 extra aan woonlasten door hogere belastingen

Het nieuwe jaar staat voor de deur en daar komen ook de nodige financiële veranderingen bij kijken. Dit gaan huiseigenaren volgend jaar extra betalen aan woonlasten, door stijgende gemeentebelastingen en heffingen.

Benieuwd naar andere grote financiële veranderingen met ingang van het nieuwe jaar? Zo verdienen werkenden met een minimuminkomen in 2024 tot ruim 3000 euro extra.

Stijgende gemeentebelastingen

Woningeigenaren zijn volgend jaar gemiddeld 938 euro kwijt aan gemeentelijke belastingen en heffingen. Dat is 51 euro meer dan dit jaar, meldt Vereniging Eigen Huis (VEH). De belangenvereniging onderzocht de woonlasten in 110 gemeenten waarvan de cijfers voor volgend jaar al bekend zijn. Wat blijkt? De verschillen tussen gemeenten zijn groot, wat betreft de kosten.

Onroerendezaakbelasting

In Nederland betalen eigenaren van woningen, eigenaren van bedrijfspanden en en huurders van bedrijfspanden jaarlijks onroerendezaakbelasting. De hoogte van die belasting wordt bepaald op basis van een percentage van de WOZ-waarde van het pand.

Zowel de WOZ-waarde als het onroerendezaakbelasting-tarief, wordt bepaald door de gemeente. Deze tarieven zijn dus ook per gemeente verschillend.

💡 WOZ-waarde te hoog? Het is belangrijk om de jaarlijkse WOZ-waarde te controleren. Wordt deze te hoog ingeschat (waardoor jij dus meer belasting betaalt)? Dan kun je bezwaar maken. Dat scheelt je gauw honderden euro’s op jaarbasis. Meer weten? De Consumentenbond heeft tien tips opgesteld die jou op weg te helpen om bezwaar te maken.

Volgens de VEH stijgt de de onroerendezaakbelasting (ozb) volgend jaar gemiddeld met 5,5 procent. Dat is meer dan vorig jaar.

Belastingkoploper

In de Gelderse gemeente Renkum betaal je de hoogste onroerendezaakbelasting. In deze gemeente gaat de ozb volgend jaar met ruim 23 procent omhoog. Onder de streep kost dit woningeigenaren in 2024 gemiddeld 90 euro meer dan in 2023.

In bijna alle gemeenten stijgt de onroerendezaakbelasting, maar negen van de 110 door VEH onderzochte gemeenten daalt de ozb juist. De grootste daling zien we terug in Zoetermeer. Daar zullen inwoners met een eigen woning in 2024 gemiddeld 26 euro minder kwijt zijn.

Afvalstoffen- en rioolheffing

Naast de ozb betalen woningeigenaren ook een afvalstoffen- en rioolheffing. Ook dit zijn gemeentebelastingen die dus per gemeente een uiteenlopend tarief kennen. Gemiddeld stijgt de afvalstoffenheffing in 2024 met 6 procent. De rioolheffing kent een iets lagere stijging: deze stijgt met 4,5 procent in 2024, meldt de VEH.

Het ophalen van vuilnis is voor huiseigenaren in 2024 het duurst in Rijswijk, namelijk 533 euro per jaar. In Nederweert is de afvalstoffenheffing met 151 euro in 2024 het laagst. In de Limburgse gemeente daalt die heffing volgend jaar juist, met 45 procent.

De hoogste rioolheffing wordt gevraagd in de gemeente Gouda. Daar zijn huishoudens 530 euro kwijt. Woningeigenaren in het Noord-Hollandse Koggenland betalen hiervoor slechts 102 euro. VEH merkt op dat lokale omstandigheden een grote rol spelen bij de hoogte van de rioolheffing.

