Kijkers Maestro storen zich aan ‘acterende’ kandidaat Tjitske: ‘In een serie leuk, nu irritant’

Een acteur acteert, maar dat hoeft niet altijd. Daar kunnen kijkers van televisieprogramma Maestro over meepraten. Die storen zich steeds meer aan kandidaat Tjitske Reidinga die iets teveel in haar rol als actrice zit. „In een serie leuk, maar nu een beetje irritant.”

Dirigeren kun je leren, dat is de insteek van de televisieshow Maestro. Daarin nemen zeven kandidaten het tegen elkaar op in de strijd om wie zich de beste dirigent mag noemen. Wie kan de rust bewaren, heeft de meeste feeling met de muziek en hanteert de baton (‘het stokje’) het beste? Het was gisteravond tijd voor de derde aflevering van dit seizoen.

Wie nog meedingt naar de winst is Tjitske Reidinga. Zij mocht haar geluk beproeven met de wals uit het stuk Sneeuwstorm van de Russische componist Georgy Sviridov. Zoals wel vaker liep ze op haar sokjes, haar schoenen meeslepend, het podium op. Daar ging het dirigeren haar eigenlijk best goed af.

‘Je bent nu wel heel erg aan het overdrijven’

Haar coach was tevreden en de drie juryleden – door Tjitske de ‘Muppets’ genoemd – waren lovend. Ze zou zelf één keer het cijfer 9 krijgen. Toch hadden de juryleden ook commentaar en dat had te maken met haar soms overdreven optreden. „Soms werden de bewegingen iets te groot”, zouden ze voorzichtig tegen haar zeggen.

En ook haar coach merkte op dat Tjitske Reidinga soms iets teveel in haar rol als actrice kroop. Hij zei het al wat stelliger, terwijl hij zijn handen voor zijn oren sloeg. „Oh, Tjitske, je bent nu wel heel erg aan het overdrijven, hoor”, praatte hij mee tijdens haar optreden. „Let op dat je wel respect voor de muziek houdt.” Overigens wordt dat meepraten tijdens de muziek niet altijd op prijs gesteld door Maestro-kijkers.

Maestro-kijkers beginnen zich te storen aan kandidaat Tjitske: ‘Steeds dat geacteer’

Kijkers zijn nog uitgesprokener over het gedrag van de kandidaat. Ze beginnen zich meer en meer te storen. „Steeds dat gesleep met die schoenen en dat ‘grappig onschuldig’ doen en dat geacteer, ik hou daar niet van”, zegt iemand die bijval krijgt van medestanders. „Ze is wat overdreven”, zegt een andere kijker. „Ze heeft last van nepperitus”, heeft iemand een diagnose klaar.

Anderen vinden het ‘overdreven gedoe’ van haar en zeggen dat ze niet dirigeert, maar acteert. Daardoor trekt ze het programma teveel naar haar toe, in plaats van dat het om de muziek moet gaan. „En de jury ‘Muppets’ noemen? Ze maakt het dirigeren belachelijk.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#Maestro Bij de andere kandidaten voel ik het, ze willen spelen en dirigeren. #TjistkeReiinga, die nutteloos met haar schoenen loopt te slepen (elke keer) speelt een dirigente en nog slecht ook. De jury 'Muppets' noemen? Ze maakt het dirigeren belachelijk. pic.twitter.com/1ATEfMB5zd — Alexander van Netten (@AlexvanNetten) December 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een overdreven gedoe van Tjitske in #Maestro! Het was beslist niet dirigeren maar over de top acteren! Onterecht die hoge punten! — Nathan Tsedaka (@NathanTsedaka) December 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Inderdaad. Irritant — Louise (@Georgineke) December 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ze heeft last van nepperitus. — Andromeda_art (@art_andromeda) December 17, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zwaar irritant. Kan ze zichzelf niet even uitschakelen en gewoon die muziek de hoofdrol geven — Red (@Redredred80) December 17, 2023

Toch zullen kijkers ook volgende week Tjitske Reidinga ten tonele zien verschijnen. Het was namelijk Pepijn Lanen van De Jeugd van Tegenwoordig die Maestro gisteren moest verlaten. Kijk de aflevering hier terug.

