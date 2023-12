Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

PSV tegen Borussia Dortmund in achtste finales Champions League

PSV treft in de achtste finales van de Champions League de Duitse club Borussia Dortmund. Dat was het resultaat van de loting van de UEFA in Nyon.

PSV eindigde in de groepsfase als tweede in poule B achter Arsenal. De club van trainer Peter Bosz leed alleen in Londen tegen de Engelse club een nederlaag (0-4). Er waren zeges op Sevilla en Lens.

In de Eredivisie is de club uit Eindhoven na zestien speelronden nog zonder puntenverlies

ANP

