Doden en gewonden bij steekpartij in New York

Bij een steekpartij in Queens, het grootste stadsdeel van New York, zijn vier mensen gedood, onder wie twee kinderen. Dat meldt de politie. Ook vielen er drie gewonden, onder wie twee politieagenten.

De politie reageerde zondagochtend vroeg op een hulpoproep en trof in de wijk Far Rockaway een huis aan dat in brand was gestoken. Een man kwam net uit het huis gelopen toen de politie arriveerde. Toen de agenten hem aanspraken, trok hij een mes en stak één agent in zijn nek en borst, en een tweede agent in zijn hoofd. Een van hen kon de man nog neerschieten. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar bij aankomst dood verklaard.

Toen meer agenten ter plaatse arriveerden, vonden ze een zwaar gewond 11-jarig meisje aan de voorkant van het huis. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen.

Slachtoffers

Nadat de brandweer van New York ter plaatse was gekomen, vonden de hulpdiensten de lichamen van drie andere mensen in het huis: een 12-jarige jongen, een 44-jarige vrouw en een man van in de 30. Een 61-jarige vrouw werd met ernstige steekwonden naar het ziekenhuis gebracht.

De politie gaat ervan uit dat de neergeschoten man verantwoordelijk was voor het doden en verwonden van de slachtoffers. Zijn motief is nog onbekend.

ANP

