Sneeuw begonnen in zuiden, komende uren op meer plaatsen wit

In het zuiden van het land is het aan het eind van de middag begonnen met sneeuwen. De komende uren wordt het op steeds meer plaatsen wit en glad, zo verwacht Weeronline. Het sneeuwgebied trekt noordoostwaarts over het land en zondagnacht is er vooral in het noorden nog een tijd sneeuwval.

In veel gevallen gaat het om een laagje sneeuw van 1 tot 3 centimeter, en op sommige plekken kan een sneeuwdek van ongeveer 5 centimeter ontstaan, verwacht Weeronline.

Aan het eind van de avond bereikt de sneeuw het noordoosten van het land. Dan wordt het in de rest van het land alweer droog en in het zuidwesten kan het alweer een paar graden dooien, waardoor het laagje sneeuw weer wegsmelt. „In het noorden en noordoosten gaat de sneeuwval nog door tot in de nacht en is de kans groot om morgen wakker te worden in een witte wereld”, aldus Weeronline.

ANP

