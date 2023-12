Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit gebeurt er met onze spaarrentes in 2024

De spaarrentes stijgen in 2024 misschien nog een beetje verder, om daarna te stabiliseren. Dat voorspelt de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Dit jaar liepen de spaarrentes op tot het hoogste niveau in meer dan tien jaar.

Gemiddeld ontvangen spaarders nu 2,38 procent rente over hun spaargeld (of we daar tevreden over waren, daar schreef Metro eerder over). De laatste keer dat de spaarrentes zo hoog stonden, was in 2012. Een jaar geleden kregen spaarders gemiddeld nog maar 0,62 procent rente.

Grote verschillen spaarrentes

Tussen banken bestaan wel grote verschillen. Bij grootbanken als ING en ABN AMRO bleven de spaarrentes onder de 2 procent, terwijl diverse buitenlandse banken proberen spaarders te lokken met rentes boven de 3 procent.

Dat banken hun spaarrentes stevig opschroefden, heeft te maken met renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB). Op die manier probeert de centrale bank de hoge inflatie te beteugelen. Dit betekent dat banken nu ook een hogere rente krijgen over geld dat ze tijdelijk bij de ECB stallen.

Maar de laatste rentestap van de ECB dateert al weer van september. De inflatie is namelijk al flink gedaald en gaat naar verwachting langzaam richting de 2 procent die de ECB nastreeft.

Spaarrentes in 2024

„De ECB-rente blijft waarschijnlijk nog een tijd op hetzelfde niveau en daalt eind 2024 misschien zelfs weer”, schrijft Geld.nl in een nieuw rapport met verwachtingen voor de rentes. „Als gevolg hiervan zullen de banken de spaarrentes nauwelijks meer verhogen en eind 2024 misschien zelfs wat verlagen.”

Geld.nl merkt verder op dat de hypotheekrentes in 2023 op een hoog niveau bleven. De gemiddelde rente voor 10 jaar, de populairste rentevaste periode, stond aan het begin van het jaar op 4,16 procent. Nu gaat het om 4,17 procent.

Hypotheekrentes gaan dalen

De piek lijkt hier alweer achter de rug. De laatste tijd zakken de hypotheekrentes juist wat. De verwachting voor 2024 is dat de hypotheekrentes dan ook licht dalen. „Het ziet ernaar uit dat de inflatie laag blijft en dat beleggers weer bereid zijn om tegen lagere rentes hun geld uit te lenen op de kapitaalmarkten. Hierdoor dalen uiteindelijk ook de hypotheekrentes”, aldus deskundigen van de vergelijkingssite.

De hypotheekrentes gaan mogelijk in de eerste maanden van volgend jaar nog wel iets omhoog, omdat de ECB voor die periode rekening houdt met een tijdelijke opvering van de inflatie. Later in het jaar zullen de inflatie en ook de hypotheekrentes waarschijnlijk dan weer dalen, denkt de vergelijkingssite.

