Meer dan twee ton vuurwerk in laadruim busje in Wijhe

In de laadruimte van een bestelbusje in Wijhe is woensdag ongeveer 2100 kilo verboden vuurwerk gevonden. De bestuurder, een man van 45 jaar uit het Overijsselse dorp, is aangehouden, meldt de politie donderdag.

Het vuurwerk zat in zes pallets in het laadruim. Door de lading was het busje flink overbeladen. De man weigerde volgens de politie mee te werken aan de controle.

Na de arrestatie hebben agenten de woningen van de man doorzocht. Daar vonden ze geen vuurwerk, maar wel sigaretten waarover waarschijnlijk geen accijns is betaald.

ANP

