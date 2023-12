Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Tim: ‘Ik heb 45.000 euro op 12 rekeningen verdeeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 40-jarige Tim, die al van jongs af aan droomt van inkomsten uit vastgoed.

Beroep: vrachtwagenchauffeur

Netto inkomen: 3100 euro

Woonsituatie: koopwoning samen met vrouw en kinderen

De Spaarrekening van Tim

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment 45.000 euro.”

Wat vind je van dat bedrag?

„Ça va”, reageert de Vlaamse Tim. „Ik vind het te weinig. Drie maanden geleden heb ik de hypotheek afgelost van het appartement dat ik verhuur. Toen heb ik 30.000 euro in één keer afgelost. Met de verhuur van het appartement komt maandelijks 730 euro binnen.”

Met de verhuur van het appartement komt maandelijks 730 euro binnen.

„Dat appartement heb ik in 2007 gekocht. De eerste zes jaar heb ik daar zelf gewoond, daarna hebben we het huis gekocht op de plaats waar we nu wonen. Inmiddels hebben we het huis ook al afgebroken en volledig opnieuw opgebouwd. Dat eerste appartement hebben we altijd aangehouden en dat verhuren we nu. Toevallig heb ik gisteren een ander appartement bezichtigd voor de verhuur. Wellicht dat ik een bod ga doen.”

Vanwaar de vastgoedinvesteringen?

„Het levert passief inkomen op. Op onze eigen woning zit overigens nog een hypotheek. Daarvan is namelijk een gedeelte aftrekbaar bij de belasting.

Investeren in vastgoed is altijd al een doel en droom van mij geweest. Eerder dacht ik aan studentenwoningen, maar daar ben ik toch vanaf gestapt. Die regels zijn complexer, dus nu ga ik toch voor appartementen.”

Je verhuurt nu een appartement. Hoe is de weg daarnaartoe verlopen?

„Mijn eerste appartement heb ik alleen gekocht. Vanaf dag één heb ik altijd heel hard gewerkt en meerdere banen gehad. Ik ben begonnen in een fabriek en voor of na werk ging ik dan nog tuinieren.

Alles waarmee geld te verdienen valt, heb ik aangepakt. Iedere euro raap ik op en ik heb ook vaak genoeg 7 dagen per week gewerkt.

Toen ik mijn eerste appartement kocht in 2007, had ik 25.000 euro gespaard. Het appartement kostte 125.000 euro, dus ik ben een hypotheek van 100.000 euro aangegaan. De kosten koper heb ik van mijn ouders gekregen. Later leerde ik mijn vrouw kennen en is zij bij mij ingetrokken.

Op een dag belde mijn vader dat er een woning was vrijgekomen bij hen in de straat. Dat was een heel oud huisje en die vrouw was overleden. Er was gesteggel in de familie over het huis. Die familieruzie hebben we een beetje gebruikt.”

Die familieruzie hebben we een beetje gebruikt.

„Ze vroegen 150.000 euro voor de woning en uiteindelijk heb ik het kunnen aankopen voor 100.000 euro. Eerst heb ik dat voor 450 euro per maand verhuurd. Later hebben we het platgegooid en daar een nieuwe woning gebouwd. In 2016 zijn we daar zelf gaan wonen. Sindsdien verhuren we het andere appartement.”

Heb je de wens te stoppen als vrachtwagenchauffeur?

„Ik werk graag. Maar ik wil niet moeten werken. Bij veel collega’s die richting de pensioenleeftijd gaan, zie ik dat zij nog moeten werken.

Dat wil ik later niet. Ik wil werken omdat ik graag werk. Nog steeds werk ik nu heel veel en vrienden vragen zich ook weleens af waarom. Financieel gaat het namelijk goed. Toch werk ik nog steeds lange dagen. Ik vertrek ‘s nachts om drie uur en dan kom ik ‘s avonds ergens tussen 5 en 6 uur thuis.

Nu het appartement is afbetaald, kunnen we vaak zo’n 2000 euro per maand sparen.”

Hoe ziet de spaarstrategie eruit?

„Alles omtrent het geld beheer ik. Mijn vrouw bemoeit zich daar niet mee. Ik heb 12 rekeningen en daarover is al het geld verdeeld. Ik weet precies hoe het in elkaar zit.

Mijn belangrijkste regel voor de lopende rekening is als volgt: 1000 euro is 0 euro. Die 1000 euro zie ik als de 0-lijn. Daardoor kom je nooit in de min. Soms gaat die rekening dan misschien naar 800 euro, maar de volgende maand moet dat dan weer 1000 euro zijn.”

Hoe zit het met al die andere spaarrekeningen?

„Ik fiets elke dag naar het werk. Dankzij een regeling met het werk levert dat 200 euro per maand op. Dat zet ik altijd op een aparte rekening genaamd fietsvergoeding. Intussen heb ik al 9000 euro bij elkaar gefietst.

Dan hebben mijn vrouw en ik allebei nog een aparte lopende rekening. Ik geef ons beiden een vrij budget van 530 euro per maand. Dan heb ik zelf nog een aparte lopende rekening waar ik de overschotten van mijn eigen 530 euro naartoe stort.”

Ik geef ons beiden een vrij budget van 530 euro per maand.

„Dan hebben we nog een gezamenlijke spaarrekening waar 12.000 euro op staat. Dan heb ik nog een pensioenpot, eigenlijk opgedrongen door de bank. Daar kan ik namelijk niet aankomen. Daar zit 5000 euro in, maar de stenen zijn mijn pensioen.

Dan is er nog een pot genaamd extraatje, daar zit 8246 euro in. Ik ben heel streng geweest voor mijzelf en kan mijzelf ook makkelijk dingen ontzeggen om te kunnen sparen. Ik bijt graag op een houtje om doelen te bereiken. Daarvoor is dit potje. Mocht ik toch iets willen, dan kan dat hieruit.

Dan is er nog een rekening van de huurinkomsten, een vakantie potje en twee nieuwe spaarrekeningen omdat de rente daar hoger is. Daar kun je maandelijks maximaal 500 euro op storten, dus ik heb er eerst één op mijn naam geopend, later nog één op de naam van mijn vrouw. Verder heb ik nog een beleggingsfonds, maar daar staat ook niet gek veel op.

Hoe regelen jullie het verder met de uitgaven?

„Mijn vrouw krijgt 140 euro per week voor de boodschappen. Daarnaast krijg je in België ook nog eetbonnen vanuit de werkgever. Dat is 168 euro waard, dat krijgt ze daarbij. Met dat budget moet het lukken. Wat dat betreft ben ik met geld ook wel een beetje een autist. Het kan niet alle dagen kaviaar zijn, zeg ik ook weleens.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik heb goed financieel inzicht en dat is al jong begonnen. Mijn ouders hebben mij eigenlijk heel bang gemaakt op het gebied van geld. Dat is misschien niet echt positief, maar het heeft me ook wel wat opgeleverd.”

Mijn ouders hebben mij eigenlijk heel bang gemaakt op het gebied van geld.

„Ik ben later uit huis gegaan, want op jezelf wonen kost geld. Toen ik toch alleen ging wonen, wist ik: het leven is duur. Daarom ben ik iedere uitgave gaan opschrijven. Het eerst wat ik kocht was een schrift en een pen.

Toen ik later mijn vrouw had ontmoet, leverde dat natuurlijk ruzie op. Als we een dagje naar zee gingen, dan had ik alles bijgehouden en begon ik ‘s avonds met schrijven. Inmiddels houd ik het in grote lijnen bij in een app.”

Wat is je beste financiële tip?

„Met financieel inzicht hebben mensen het gevoel dat ze niets meer mogen. Wat mij betreft is het maar net hoe je dat bekijkt. Laatst ben ik met de kinderen naar het bos geweest en hebben we achteraf iets gegeten. Over de hele dag was ik 14 euro kwijt.

Als ik dat aan mijn vrouw overlaat, gaan ze naar een binnenspeeltuin, kopen eten en drinken en zijn aan het eind van de dag 60 à 70 euro kwijt. Terwijl die kinderen in het bos ook een super goede dag hebben. Met zulke keuzes bespaar je veel.”

