Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Ik ben maar een simpele schoonmaakster’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 56-jarige Inge, die al bijna 40 jaar in de schoonmaak werkt.

Naam: Inge

Beroep: Schoonmaakster

Woonsituatie: Huurwoning (700 euro)

Netto maandsalaris: 1800 tot 1900 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Op het moment dat ik Inge bel voor dit interview, zit ze thuis op de bank met vreselijke rugklachten, vertelt ze. Ze werkt vijf dagen per week, zes uur per dag. Van zondag tot donderdag. „Die zondag werk ik zodat ik 60 procent toelage krijg. Zo verdien ik tussen de 1800 en 1900 euro per maand, dan kan ik het net redden.”

„Ik werk volgend jaar veertig jaar in de schoonmaak. Inmiddels heb ik twee hernia’s en af en toe speelt dat op. Nu ben ik de Sjaak. Ik ben ook bijna 60, dus ik word een beetje een ouwe doos.

Ik ben ook bijna 60, dus ik word een beetje een ouwe doos.

Voorheen heb ik altijd heel veel gesport. Voornamelijk gewichtheffen, maar van alles heb ik gedaan. Dat is goed voor de botten en om het lijf sterk te houden. Maar nu word ik gewoon echt ouder en zal ik dat moeten accepteren.”

Hoe ziet een dag er normaal gesproken uit?

„Ik reis normaal twee uur op een dag. Eerst woonde ik één minuut bij mijn werk vandaan. Maar ik ben verhuisd vanuit Vlaardingen om dichter bij mijn dochter te wonen. Mijn man is vijf jaar geleden overleden en nu zit ik wat meer bij haar en mijn kleinzoon in de buurt.

Zo’n drie jaar geleden heb ik mijn hondje gekregen. Normaal gesproken sta om 4 uur ‘s morgens op. Dan kan ik even uitgebreid douchen, mezelf opmaken, koffietje drinken, mijn haar doen. Om kwart voor zes stap ik dan in de eerste metro naar het werk. Ik heb het altijd heel druk.

In de coronatijd heeft mijn dochter hele zware corona gekregen. In diezelfde periode hoorde ik dat mijn man uitgezaaide longkanker had. Ik vond het allemaal heel eng. Dat is gewoon verschrikkelijk.”

Dat klinkt als een zware periode.

„Ja en daardoor hebben we hem ook niet goed kunnen begraven. We waren net vijf jaar getrouwd toen mijn man overleed. Ik denk dat ik er nog steeds niet overheen ben. Inmiddels gaat het iets beter, maar ik ben tien kilo afgevallen en ik ben al heel dun.

Ik ga vaak om acht uur ‘s avonds naar bed. Soms gaat m’n lichaam dan trillen van de stress, alsof ik een soort stresssyndroom heb opgelopen. Sommige mensen zeggen dan dat ik naar de psycholoog moet, maar dat doe ik niet meer.”

Hoe gaat het financieel?

„Ik krijg geen huurtoeslag omdat ik daarvoor te veel verdien. Maar met 700 euro huur voor zo’n klein huisje red ik het allemaal net. Dan gaat er nog 200 euro per maand naar de zorgverzekering, dan nog de energierekening, hondenoppas.

Ik hield altijd heel erg van shoppen, echt een mega shopper was ik. Nu ga ik nog steeds wel naar de winkel, maar ik koop niks meer. Vroeger kocht ik weleens een Dior-riem, die verkopers lachen zich natuurlijk ook kapot, want het kost misschien 50 euro om zo’n riem te maken. Dat kan natuurlijk niet meer.”

Mist u het shoppen?

Soms wel. Af en toe koop ik nog iets om het huis gezellig te maken. Maar bijvoorbeeld nieuwe gordijnen heb ik nog niet voor mijn huis, dat is hartstikke duur. Inmiddels probeer ik van 350 euro per maand rond te komen, inclusief eten en drinken en af en toe een cadeautje.

Dat lukt niet altijd, want voor mijn hondje koop ik bijvoorbeeld al heel duur voer. En dingen als wasmiddel tikken ook aan. Van de week ging ik boodschappen doen en was ik 55 euro kwijt. En wat heb je dan? Niks geks.”

Hoe bevalt het werk?

„Ik werk op een afdeling met negen bewoners met neurologische problemen. Het is kleinschalig. Ik werk al die jaren al voor dezelfde baas. Soms zijn de mensen wel wat dwangmatig en kunnen ze flink klagen.

Eigenlijk zou ik het liefst 36 uur werken om het financieel wat ruimer te hebben, maar vanwege het hoge ziekteverzuim in de schoonmaak mag dat niet. Vroeger werkte ik veel dubbele diensten, zodat mijn dochter kon studeren. Dat is gelukt, maar inmiddels is de buffer op.

De verhuizingen hebben me veel geld gekost. Na het overlijden van mijn man wilde ik niet in dat huis blijven. Toen heb ik heel veel geld in het nieuwe huis gestopt, maar inmiddels ben ik dus alweer verhuisd. Het geld is opgegaan. Alleen al aan een nieuwe vloer ben je zo 2000 euro kwijt.”

Stelling: Met 1.000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn.

„Dat is een moeilijke vraag. Niet gelukkiger, maar ik zou wel minder stress hebben. En ja… Misschien ben je dan wel gelukkiger. Nu ben ik wel elke maand aan het tellen. Ik zou niet gelukkiger worden van het geld, maar wel door minder stress.”

Stelling: Je kunt nooit te veel geld hebben.

„Ik denk wel dat je te veel kunt hebben. Soms zie ik types op Instagram die dan zo 10.000 euro weggeven. Dan heb je denk ik wel te veel. Maar goed, als mensen hard werken voor hun centen, dan mag je natuurlijk verdienen wat je wilt.

In die zin ben ik maar een simpele schoonmaakster. Daarom zeg ik ook; word nooit zoals ik. Niet omdat schoonmakers te min zijn, maar omdat je nooit een stap verder komt.

Ik ben maar een simpele schoonmaakster.

Ik zit redelijk en ik werd al jaren bij hetzelfde bedrijf, dus ik krijg betaald. Maar toen corona uitbrak moesten wij als schoonmaak ieder knopje reinigen. Ik hoef niet in schaal 35 te zitten, maar wij zitten in schaal 15, of zo. Dat kan best iets meer. Met een diploma had ik misschien toch meer keuzes gehad. Ik heb altijd gedroomd van een eigen winkel met kleding en tassen, maar dat gaat nu denk ik niet meer lukken.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen.

„Ja absoluut, maar ik ben daar wel mee opgehouden. Mijn dochter had het in die coronatijd niet zo goed. Ze is patiënt geworden en zal nooit meer helemaal de oude zijn. Toen heb ik haar een Vespa cadeau gedaan van 4000 euro. En ik heb haar een tv gegeven. In die periode ben ik denk ik 9000 euro armer geworden.

Dat heb ik natuurlijk zelf gedaan, want zo ben ik. Maar wat doen ze voor mij? Ik heb nooit wat moois gehad. Ja, wat leuke dingen voor mijn hond, of iets. Maar niet dat ik zeg: wow. Dat spaargeld had ik nu goed zelf kunnen gebruiken.”

Geld maakt niet gelukkig, of wel?

„Mensen gaan soms heel veel kopen om gelukkig te worden. Maar ben je dan echt weer gelukkig? Uiteindelijk maakt geld niet gelukkig, maar arm zijn geeft stress. En met stress is het moeilijker om gelukkig te zijn. Met heel veel geldzorgen is er weinig ruimte voor geluk.”

