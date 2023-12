Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit gaat 2024 je extra kosten of opleveren door nieuwe belastingen

We maken ons op voor het nieuwe jaar en 2024 brengt de nodige belastingplannen met zich mee. Of je nu werkt voor een baas, onderneemt, arm of rijk bent: we zetten de belangrijkste wijzigen op een rij. Dan weet jij wat al die belastingen je extra kosten. Of opleveren, natuurlijk.

De Eerste Kamer heeft deze week ingestemd met de belastingplannen voor het nieuwe jaar. Wel zo prettig, dan weet jij waar je aan toe bent en kom je in 2024 niet voor verrassingen te staan. In dit artikel lichten we de belangrijkste plannen voor je uit.

Belastingplannen 2024

De plannen lopen uiteen, maar gaan iedereen aan. Want of je nu werkt in loondienst, (zelfstandig) ondernemer bent, met de auto naar kantoor gaat of jaarlijks op vliegvakantie gaat: de plannen gaan ons allemaal aan.

Salaris voor werknemers

Een van de grote veranderingen heeft betrekking op het minimumloon. Vanaf 2024 wordt namelijk het minimumuurloon in Nederland in het leven geroepen. Het nieuwe minimumloon bedraagt 13,27 euro per uur. Werk jij 40 uur? Dan levert dat volgend jaar 3563 euro bruto meer op dan dit jaar.

Daarnaast wordt het belastingtarief in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning) opgeschroefd in schijf 1. Het tarief stijgt van 36,93 procent naar 36,97 procent. Toch gaan de meeste werknemers er in 2024 netto op vooruit. Dat is te danken aan de stijgende loonheffingskorting.

💡 Verrekening inkomstenbelasting Werk je in loondienst bij één werkgever? Dan wordt alles in principe geregeld. Mocht je toch te veel of te weinig loonheffing hebben afgedragen, dan wordt het bedrag bij de jaarlijkse inkomstenbelasting alsnog verrekend. Heb je te veel betaald? Dan krijg je jouw geld terug. Heb je te weinig afgedragen? Dan moet je bijbetalen.

Met een modaal jaarinkomen kun je in 2024 per maand rekenen op 79,17 euro extra.

Belasting voor ondernemers

In box 2 (inkomen uit aanmerkelijk belang) wordt volgend jaar een extra schijf ingevoerd. Over inkomen uit aanmerkelijk belang betaal je 24,5 procent belasting tot een inkomen van 67.000 euro. Boven de grens van 67.000 euro betaal je in deze belastingbox volgend jaar een belastingtarief van 33 procent.

De zelfstandigenaftrek wordt volgend jaar verlaagd van 5.030 euro naar 3750 euro. Voor het midden- en kleinbedrijf word ook de winstvrijstelling verlaagd. Dit tarief zakt van 14 procent naar 13,31 procent.

Vermogensbelasting

De vermogensbelasting kan ook rekenen op veranderingen. Het heffingsvrij vermogen blijft wel gelijk: dat is (zonder fiscaal partner) 57.000 euro en dat blijft in 2024 hetzelfde.

Heb je meer dan 57.000 euro aan eigen vermogen of 114.000 euro mét fiscaal partner? Dan moet je volgend jaar rekening houden met een hogere vermogensbelasting. Momenteel is het tarief 32 procent, volgend jaar wordt dit 36 procent.

Persoonlijke gezondheid

Hoewel iedereen natuurlijk zijn of haar eigen keuzes maakt als het om de gezondheid gaat, probeert de overheid aan te sturen op gezondere keuzes. Zo gaat de verbruiksbelasting omhoog. Deze belasting geldt voor in principe alle niet-alcoholhoudende dranken (behalve mineraalwater en suikerhoudende zuiveldranken). Deze ‘suikertaks’ kost is het nieuwe jaar 26,14 euro per 100 liter. De verbruiksbelasting is nu nog 8,83 euro per 100 liter.

Ook roken en alcoholgebruik wordt duurder in het nieuwe jaar. De accijns op alcohol stijgt met 8,83 procent. Volgens Horeca Nederland is dit in de praktijk een verwaarloosbaar bedrag van ongeveer 1 cent voor een glas bier of wijn. Een krat bier wordt ongeveer 0,27 euro duurder.

De accijns op tabak wordt ook verhoogd. De belasting stijgt met 0,60 euro tot 7,81 per pak. In praktijk zal een pakje vanaf april 2024 ongeveer 11,10 euro gaan kosten.

Belasting op vervoer

Kies jij voor het vliegtuig, de auto of het ov? Dat heeft een prijskaartje. Volgend jaar stijgt de vliegbelasting van 26,43 euro naar 29,05 euro voor iedere vertrekkende passagier. De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt van 0,21 euro per kilometer naar 0,23 euro per kilometer.

En na behoorlijk wat gesteggel over de brandstofaccijns is toch besloten dat deze in 2024 gelijk blijft. De accijns voor een liter benzine is en blijft 0,79 euro per liter. Voor diesel is dat 0,52 euro en ook dat blijft hetzelfde in 2024.

Meer weten of checken welke veranderingen voor jou van toepassing zijn? Via Wijzer in Geldzaken kun je op basis van jouw persoonlijke gegevens zien wat alle veranderingen voor jou betekenen.

