Justin was 13 toen hij zijn eigen IT-bedrijf had: ‘Het is een uit de hand gelopen hobby’

Waar de één op 30-jarige leeftijd nog aan het studeren is, heeft de ander als hij 13 (!) is al een eigen bedrijf. Maak kennis met Brabander Justin van Dongen, nog altijd maar 21 jaar. Op zijn 13e begon hij al met IT en grafisch vormgeven. Nu runt hij JKC Media B.V. met zes ‘man’ personeel.

Hoe krijg je het ondernemen op heel jonge leeftijd allemaal voor elkaar? Dat vraagt Metro wekelijks aan een andere ondernemer in Jong en Ondernemend.

Naam: Justin van Dongen

Leeftijd: 21 jaar

Woonplaats: Eindhoven („oorspronkelijk uit Rijen”)

Functie: eigenaar internetbureau JKC Media op Strijp-S in Eindhoven met klanten als Amsterdam UMC, High Tech Campus Eindhoven en de gemeente Rotterdam)

Studies: mbo, vmbo en momenteel deeltijd BSc Business IT & Management aan de Avans Hogeschool in Breda.

Jong en Ondernemend vanaf zeer jonge leeftijd

Wat voor tiener was je op de middelbare school?

Justin: „Een tikkeltje eigenwijze tiener en voornamelijk creatief bezig met mijn hobby: dingen met de computer maken, 3D ontwerpen, websites, grafische vormgeving. Dat begon al op m’n 11e, 12e. Toen ik 13 jaar was is het een bedrijf geworden. Dat was verplicht, omdat ik als commercieel werd gezien door de Belastingdienst; niet als bijverdienste. Ik heb mijn ouders toen kunnen overhalen om me mijn eigen bedrijf te laten oprichten, zij moesten daar toestemming voor geven. Het was echt vanwege de verplichting, niet omdat ik al de enorme ambitie had om een onderneming te hebben. Dat is pas later gekomen.”

Wat vonden je klasgenoten ervan die misschien alleen maar bezig waren met voetbal en meisjes?

„Ze deden er wel wat lacherig om en namen het niet zo serieus. Maar dat was het voor mij ook niet hoor, meer een bijbaan. Ik heb mijn eigen bedrijf altijd als bijbaan kunnen doen naast school en hoefde niet op zoek naar iets anders.”



Jong en ondernemend, maar niet van de ouders

Je bent jong en ondernemend, maar waar komt dat ondernemersbloed vandaan?

„Leuke vraag, want ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Mijn beide ouders zijn werkzaam in het onderwijs. Zelf zeggen zij altijd dat ze geen ondernemers zijn, maar wel ondernemend in hun werk. Ze zijn met dezelfde soort onderwerpen bezig als die bij ondernemerschap aan bod komen. Zoals verantwoordelijkheid nemen, goed voor je personeel zorgen en een voorbeeld zijn binnen je organisatie. Ik heb hier zeker veel van mogen leren Maar bij mij is het dus een uit de hand gelopen hobby, zo is het allemaal begonnen.”

Mijn ouders zeggen geen ondernemers te zijn, maar wel ondernemend.

‘Dacht aan een eenmanszaak als mijn bijbaan’

Wat betekent JKC in JKC Media, de J snap ik…

„Het zijn mijn initialen, want het idee was ooit dat ik van een eenmanszaak mijn bijbaan zou maken. Ik had nog niet het idee dat als het serieuzer zou worden, het me ook fulltime werk zou opleveren. En ook niet dat het een naam zou zijn die bij klanten kon blijven hangen.”

Als je aan tante Jannie op een verjaardag moet uitleggen wat JKC Media precies doet, wat zeg je dan?

„Dat we effectieve en vindbare websites en webshops maken, voor voor middelgrote- en kleine bedrijven. Van een website voor de oogheelkunde-afdeling van het Amsterdam UMC tot een webshop voor hardloopschoenen van een retailketen met zes vestigingen in Nederland. We doen het ontwerp en de ontwikkeling ervan, maar ook de marketing. We zorgen voor ondernemers eigenlijk voor een totaal online-presentie. En dat met creativiteit, een stukje eigenwijze brutaliteit, met een team van jonge mensen met allemaal onze eigen ideeën. Daarbij houden we altijd het juiste doel in ons achterhoofd, namelijk dat zo’n website rendement halen en dat ondernemers hun doelen halen. Ik durf te zeggen dat we daar best goed in zijn.”

We doen het met creativiteit en een stukje eigenwijze brutaliteit.

Eén van de eerste tien mensen in Nederland

Heb je als jong en ondernemend type veel hulp gehad of zoek je het liefst alles zelf uit?

„Ik heb het ondernemen wel zelf uitgevonden. Mijn ouders hebben me natuurlijk opgevoed, maar zijn geen ondernemers. Gelukkig was in type met initiatief dat zelf dingen wilde uitzoeken. Zo heb ik voor elkaar gekregen dat ik als minderjarige de rechten van een meerderjarige had, dat kan bij de kantonrechter. Zo kon ik die eigen onderneming al op jonge leeftijd beginnen en was daarmee bij de eerste tien mensen in Nederland. Dat heb ik zelf uitgezocht, zelf een advocaat gevonden en mijn ouders hebben daarmee ingestemd. Ik heb wel een gezonde tegendruk gehad, dat alles wat ik deed goed in orde kwam en goed in orde was.”



Hoe vind je je ondernemerspad tot nu toe verlopen?

„Ik heb zeker wel fouten gemaakt, denk aan verkeerde beslissingen of mezelf overschatten. Maar omdat ik zo vroeg begon, maakte het nog wat minder uit. Een fout kan je bijvoorbeeld een keer een maandsalaris kosten, ik noem maar iets. Ik werkte echter nog vanuit mijn slaapkamer, dus het maakte wat minder uit. Het salaris had ik nog niet echt nodig. Als het gaat om grotere bedragen en het meer impact heeft, dan is het een ander verhaal. Dan is het effect van fouten groter. Ik heb het vak met kleine bedragen kunnen leren en dat heeft me geholpen om te kunnen ondernemen op de manier waarop ik dat nu doe.”

Een eigen appartement

Kun je van je ondernemerschap goed leven inmiddels?

„Jazeker.”

Je hebt een appartement gekocht in Eindhoven, dat is niet vanzelfsprekend voor mensen van jouw leeftijd.

„Dat heb ik zelfstandig kunnen doen, maar wel door jarenlang hard te werken en risico durven nemen. Als je dat jaren doet kun je, zoals het bij mij was, net meedoen om zoiets te kunnen bemachtigen. Daarbij blijft de woningmarkt natuurlijk helemaal ‘ruk’ en wordt het als jonge ondernemer niet gemakkelijk maakt om een hypotheek bij de bank te verkrijgen. Maar ik ben wel blij dat het is gelukt.”

‘Kan niet zeggen dat ik een 40-urige werkweek heb’

Jong en ondernemend zijn is druk, maar maak je nog tijd voor andere leuke dingen?

„Ik heb mezelf daarin leren kennen inmiddels en ervaringen met andere ondernemers kunnen uitwisselen. De werk- en privébalans heb ik inmiddels voldoende kunnen vinden, maar ik kan niet zeggen dat ik een normale 40-urige werkweek heb. Ik zoek daarnaast voldoende afleiding. Dat kan een weekend weg zijn, maar ook als ik bijvoorbeeld afspraken heb in Amsterdam, dat ik daar blijf overnachten. Ik heb een manier gevonden waarmee ik het in ieder geval voor lange tijd kan blijven volhouden.”



Daarna wil je binnen zijn en ermee stoppen?

„Oh nee, zo bedoel ik het niet. Heel ver vooruitkijken kan ik niet en voorlopig vind ik dit veel te leuk. Ik heb heus wel doelen, maar dan meer in de zin dat als mijn wekker met frisse tegenzin een keer om half zes afgaat, ik toch met energie kan opstaan. Dat ik van mijn werk vrolijk word. Natuurlijk moet je van het ondernemer zijn kunnen rondkomen en leuke dingen kunnen doen, maar ik houd niet zo van het doel dat je voor een bepaalde leeftijd binnen moet zijn. Als je goed genoeg werkt, dan komt dat vanzelf wel een keer.”

Ik houd niet zo van het doel dat je voor een bepaalde leeftijd binnen moet zijn.

Wat is jouw levensmotto?

„Die heb ik niet, wel bepaalde principes die ik toepas ik mijn werk. Je zou het kunnen omschrijven als Brabantse nuchterheid, doe wat je zegt en zeg wat je doet. Zeg gewoon waar het op staat en draai er niet omheen. Dat kan dat tikje brutaal of een tikje eigenwijs zijn, maar je weet dan wel altijd wat je aan iemand hebt. Zowel zakelijk als privé wil ik dat altijd blijven nastreven.”

Jong en Ondernemend-slotvraag

Als je nu een 13-jarig Brabants jongetje of meisje tegenkomt, die misschien wil gaan ondernemen, wat zeg je dan?

„Het maakt niet uit of die tiener Brabants is hoor, haha. Maar ik zou als zeggen: probeer eerst echt goed te worden in dat wat je leuk vindt. Je kunt er daarna altijd nog je bedrijf van maken. Ik zie nu terug dat veel mensen het ondernemen doen om meteen even een goedgevulde bankrekening te krijgen of dat gelijk heel veel vrijheid hebt. Dat zal best, maar dat kan alleen als je het heel goed doet. Word eerst maar knettergoed in wat je leuk vindt, dan kan het later een zakelijk succes worden.”

