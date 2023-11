Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heb je last van een inzinking na het werk? Dat heeft een naam en dit kun je er tegen doen

Zodra je (eindelijk) een voet buiten het werk zet, heb je – na een dag vol vergaderingen, het omgaan met vervelende collega’s en stressen over deadlines – misschien een overweldigende drang om te huilen, te schreeuwen of je in bed te verstoppen. Zo’n inzinking heeft een naam en dit kun je er tegen doen.

Dit zou wel eens „post-work restraint collapse” kunnen zijn. En het komt niet alleen bij volwassenen op het werk voor.

Inzinking na het werk

Voor kinderen heet dit namelijk „after school restraint collapse”, een term die is bedacht door Andrea Loewen Nair, counselor en opvoedkundige. Ze trekken de hele dag met soms gemene klasgenoten op, ze moeten zich gedragen, en ze moeten leren, „dus het is begrijpelijk dat ze onverwachts huilen of chagrijnig lijken als ze thuiskomen”.

Voor volwassen kent het de naam „post-work restraint collapse”, kortweg PWRC. Experts vertellen aan HuffPost wat er aan de hand is en hoe je ermee om kunt gaan.

Post-work restraint collapse

„In onze moderne wereld wordt er van ons gevraagd om alles te doen: uitblinken in een fulltime baan die meer dan 40 uur per week kan duren, een bevredigend privéleven hebben, tijd maken voor beweging, gezond koken, reizen en de balans tussen werk en privé nastreven”, zegt psychotherapeut Jenny Maenpaa.

Werk kan veel van ons vergen als we prioriteiten in evenwicht moeten brengen, emoties moeten managen en resultaten moeten leveren, voegde ze eraan toe. „Op een gegeven moment hebben we geen wilskracht en energie meer om de rust te bewaren en ons in te houden,” zei Maenpaa.

Gevoel van uitputting

Het kan vooral toeslaan aan het einde van de dag. „Als we thuiskomen, voelen we ons veilig om onze emoties los te laten,” legt therapeut Nicholette Leanza uit. Hoewel iedereen dit kan ervaren, lopen sommige mensen meer risico. Maenpaa noemde bijvoorbeeld managers en mensen met een baan onder hoge druk, een slechte werkomgeving en slechte tijdsgrenzen. „Banen met overweldigende stress, druk, chaos of andere omstandigheden kunnen bijdragen aan het gevoel.”

Dit kan eruit zien als „een gevoel van uitputting en niets meer over hebben voor andere activiteiten, zelfs voor dingen die je echt leuk vindt”, aldus klinisch psycholoog Emily Treichler. „Dit kan ook leiden tot lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn, buikpijn of rugpijn”, voegt Leanza toe.

Inzinking tegengaan

Wat kun je er tegen doen? De eerste stap is het bijstellen van je verwachtingen. „Zorg daarnaast voor goede stressmanagementvaardigheden. Stel grenzen op het werk, wat kan betekenen dat je vaker ‘nee’ moet zeggen, en neem pauzes gedurende de dag, wat de intensiteit van een overweldigd gevoel kan verlichten”, raadt Leanza aan.

Bedenk binnen je werk wat leidt tot een inzinking en hoe je dit zou kunnen aanpakken. „Dit zou kunnen betekenen dat je afspreekt met een vriend om te lunchen voor afleiding, dat je ‘s ochtends je vervelendste taken alvast wegwerkt of dat je in een andere ruimte op kantoor werkt.”

Beweging en rust

Hoewel voldoende beweging ook kan helpen, is rust ook belangrijk. „Een kort dutje, een mindfulness oefening of focussen op een ontspannende activiteit, zoals je huisdier aaien of luisteren naar rustgevende muziek, kunnen helpen”, adviseert Treichler.

Reacties