Politie begint met verwijderen activisten XR van A10

De politie is even na 15.30 uur begonnen met het verwijderen van activisten van Extinction Rebellion van de snelweg A10 in Amsterdam. Voorafgaand werd verzocht de blokkade te beëindigen. Sinds 12.30 uur bezetten enkele honderden klimaatactivisten de snelweg ter hoogte van het voormalige hoofdkantoor van ING. De demonstranten eisen een einde aan „het financieren van klimaatontwrichting”.

Rond 15.00 uur was de blokkade op last van de loco-burgemeester van Amsterdam ontbonden, meldde de politie. Burgemeester Femke Halsema had actie op de snelweg eerder al verboden en een andere locatie in de buurt aangewezen om te demonstreren.

ANP

Reacties