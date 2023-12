Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Van studentenbudget naar ruim 3000 euro netto’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. Wekelijks gaan we in gesprek met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Want als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het oer-Hollandse gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 23-jarige Camila, die ondanks haar ruime inkomen alsnog vier keer over een luxe aankoop nadenkt.

Naam: Camila

Leeftijd: 23

Beroep: beleidsadviseur

Woonsituatie: woont alleen in een huurappartement

Netto maandsalaris: tussen de 3000 en 3500 euro

Geld maakt (niet) gelukkig

Met welke blik op geld ben jij opgevoed?

„Er werd thuis niet veel gesproken over geld. Ik kende vanuit huis wel de waarde van geld. Op mijn veertiende begon ik met mijn eerste bijbaantje. Voor 2,30 euro per uur werkte ik in een schoenenwinkel.

Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik een jaar of zeven was. Tot die tijd ging het eigenlijk heel goed, maar toen zij uit elkaar gingen, ontstond er ook gedoe over alimentatie. Ik woonde bij mijn moeder en we gingen toen bijvoorbeeld geen boodschappen meer doen bij de Albert Heijn, maar bij de Lidl. En ik merkte dat het heel fijn was als we bijvoorbeeld tweedehands kleren kregen van de oppas.”

Hoe gingen jullie thuis met de nieuwe financiële situatie om?

„Ik mocht bijvoorbeeld niet meer op voetbal én paardrijden. En ik weet nog goed – ik was toen een jaar of tien – dat ik drie keer in de week wilde paardrijden. Mijn vriendinnetjes deden dat ook, maar ik mocht ‘maar’ twee keer. Ergens gaf dat een soort gevoel van jaloezie.

Tegelijkertijd had mijn vader een enorm gat in zijn hand. Ook als kind merkte ik dat al. Zodra hij geld heeft, maakt hij het op. Als we dan vroeger in het weekend een keer met mijn vader waren, gingen we naar de bioscoop, uiteten en bijvoorbeeld ook nog kleren kopen. Ik heb me daar ook weleens zorgen om gemaakt. Aan de andere kant zag ik namelijk mijn moeder struggelen. Zij is veel voorzichtiger met geld.”

Wat was, met die achtergrond, jouw eigen visie op geld?

„Ik wilde veel sparen. Ik vond het ook leuk om met vriendinnetjes te winkelen en hippe dingen te kopen, maar ik vond het ook belangrijk om een buffer te hebben. Als puber wilde ik zo’n 50 euro achter de hand houden, zodat ik bijvoorbeeld verjaardagscadeaus voor vriendinnen kon kopen.”

Is er een moment geweest waarop die kijk op geld is veranderd?

„Het afgelopen jaar ben ik ineens veel meer gaan verdienen, dan toen ik nog student was. Toen ik studeerde, frustreerde het me soms dat het niet lukte om te sparen. Voor mijn gevoel liep ik altijd achter de feiten aan En ik had natuurlijk bij mijn moeder gezien wat voor gezeik geld kan opleveren. Daardoor is er een soort angst voor geld issues ontstaan.”

Daardoor is er een soort angst voor geld issues ontstaan.

„Tijdens mijn studie wilde ik niet veel lenen. Ik werkte ieder weekend, maar ik had nooit veel te besteden en heb alsnog een studieschuld opgebouwd van 30.000 euro. Soms vraag ik me weleens af waar dat geld aan op is gegaan, misschien toch veel in de kroeg uitgegeven?”

Hoe is dat nu?

„Ik ben nu net een jaar in dienst bij mijn huidige werk. Ik verdien sindsdien ineens veel meer geld, dan ik kan opmaken. Toch merk ik dat ik niet helemaal van mijn stressgedrag rondom geld af ben. Als ik nu een kleine luxe aankoop doe, denk ik daar alsnog vier keer over na.

Ik ga bijvoorbeeld ook elke dag lunchen op kantoor. Financieel kan dat gewoon. Toch denk ik weleens: ik zou dit ook zelf kunnen meenemen en dat geld bijvoorbeeld gebruiken voor een nieuw meubelstuk. Door mijn werkomgeving ben ik heel snel gewend geraakt aan een andere levensstijl, hier is het heel normaal om bijvoorbeeld niet zelf te koken.”

Heb jij zelf ooit problemen gehad met geld?

„Niet echt. Toen ik naar dit appartement ging verhuizen moest ik wel 3000 euro huur aanbetalen. Dat had ik op dat moment niet, maar gelukkig heb ik dat toen kunnen lenen van mijn ouders. Inmiddels heb ik dat alweer terugbetaald.”

Vind jij het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Heel belangrijk. Ik heb daar ook weleens gesprekken over met collega’s of vrienden. Ik spaar denk ik relatief veel. Maandelijks probeer ik tussen de 600 en 1000 euro apart te zetten. Na de afbetaling van mijn ouders en de aanschaf van al mijn nieuwe meubels heb ik de afgelopen tijd 5500 euro gespaard.

Toch zijn veel mensen in mijn omgeving al ouder en verder, waardoor het voelt alsof ik een soort inhaalslag moet maken. Maar stiekem zijn zij allemaal zeven jaar verder en is het helemaal niet gek dat ik nog geen huis kan kopen.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Dat denk ik niet. Ik zou misschien iets makkelijker geld uitgeven, maar ik heb ook het afgelopen jaar gemerkt dat meer geld mij niet gelukkiger maakt. Ik kan extra dingen doen en het geld geeft wat rust. Ik ben echt tevreden met hoe het nu is. Die 1000 euro extra zou in een spaarpot verdwijnen om eventueel in een huis te stoppen later, maar voor nu voelt dat nog ver weg.”

Stelling: je kunt nooit te veel geld hebben

„Daar ben ik het absoluut mee eens. Nu ik niet meer leef als student en geen stagiair meer ben, vind ik het heerlijk om cadeaus te geven. Trakteren vind ik heel leuk, maar het is nog leuker als je daar zelf geen geldstress van krijgt, of achteraf stiekem baalt dat je je eigen leven daardoor de rest van de maand moet aanpassen. Nu voel ik dat geven financieel eigenlijk niet. Dan heb je alleen maar de leuke kanten van geven, waarmee je iemand blij kan maken of verrassen.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Nee, geld maakt voor mij niet gelukkig. Maar geld hebben geeft wel rust. Misschien kun je dan op lange termijn alsnog zeggen dat rust gelijk staat aan geluk. Ik vind het vooral fijn om zorgen geldstress te leven en dat ik me niet hoef af te vragen of ik het wel red.”

Ook jouw visie op geld delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Meer artikelen lezen over Geld & Carrière? Dat kan hier.