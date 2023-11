Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel geld heb je nodig om nooit meer te hoeven werken

We flirten vaak met de gedachte om nooit meer te hoeven werken. Want hoe lekker zou dat zijn? Alleen weten we ook maar al te goed dat er een flinke bak spaargeld nodig is om zo’n leven zonder werk te bekostigen. Maar hoeveel heb je precies nodig?

Je kunt het maar beter weten…

Hoeveel geld heb je nodig om nooit meer te hoeven werken?

Met de groeiende populariteit van een rustig leven lijken veel meer mensen de strijd voor hun droomcarrière neer te leggen (denk bijvoorbeeld aan quiet quitting). Waarom al je energie in werk steken als je ook minder kunt werken? Of beter nog: nooit meer hoeft te werken.

Alleen we weten ook: een riant leven leiden zonder te hoeven werken is alleen weggelegd voor de écht rijken. Maar hoe rijk moet je precies zijn om geen dag meer te hoeven werken?

De berekening

Het liefst geven we je een magisch getal, waarmee jij het sowieso de rest van je leven redt. Maar helaas, zo simpel is het niet. Hoeveel je nodig hebt verschilt natuurlijk per persoon. Dus komen we met een berekening waarmee jij uitvogelt hoeveel jij nodig hebt om jouw huidige leven voort te zetten, zonder ervoor te werken.

De vuistregel is dat je dertig keer je jaaruitgaven nodig hebt om te kunnen stoppen met werken. Hierbij wordt rekening gehouden met een flink rendement op je geld. Mocht jij het geld voor je laten werken, dan zou het op jonge leeftijd genoeg moeten zijn om dertig keer jouw jaaruitgaven te sparen en daarna je baan op te zeggen.

Maar dit is natuurlijk erg onzeker, we willen liever keiharde cijfers. Daarom maken velen de berekening met de som: levensverwachting in maanden x maandelijkse uitgaven.

Bijvoorbeeld: je bent nu 25 jaar, maar verwacht zeker de 90 te halen. Dan heb je nog 65 jaar (780 maanden) te gaan. Als jij per maand 2500 euro uitgeeft, wordt de som: 780 maanden x 2500 euro. Dan kom je op een bedrag van 1.950.000 euro.

Nog even doorsparen, dus (of niet, en in dat geval: gefeliciteerd)!

