Dilemma: ‘De beste vriend van mijn partner maakt avances naar mij’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week: Cindy (26), die merkt dat de beste vriend van haar partner avances naar haar maakt.

„Mijn partner heeft een goede jeugdvriend. Ze groeiden met elkaar op, maakten veel met elkaar mee en zullen, zoals ze dat zelf zeggen, altijd in elkaars leven blijven.

Beste vriend van partner

Ik vind deze jeugdvriend niet de meest sympathieke persoon op de wereld. Hij heeft een vrij hoog ‘eikel’-gehalte om zich heen. Hoe hij soms over vrouwen praat en hoe hij denkt dat de wereld voornamelijk om hem draait. Maar mijn partner zegt dan altijd: ‘Ja, zo is hij nu eenmaal. Maar ik heb echt veel met hem meegemaakt.’

Mijn partner raakt geïrriteerd als ik aankaart dat zijn vriend soms gekke fratsen uithaalt. Ik probeer soms subtiel uit te leggen dat deze jeugdvriend niet altijd zo leuk en aardig is, maar ik merk dat mijn partner zich daaraan stoort. Zij kennen elkaar immers al langer dan dat mijn partner en ik elkaar kennen. En mijn partner benadrukt dan altijd dat hij zich ook niet met mijn vriendschappen bemoeit. Daar heeft hij natuurlijk een punt.

Flirterige en vreemde avances

Ik heb het eigenlijk altijd een beetje gelaten. Als zij met z’n tweeën de hort op gaan, blijf ik gewoon thuis en ik gun ze hun vriendschappelijke momenten.

Nu heeft deze jeugdvriend inmiddels ook een vriendin en komen we vaker in situaties waarin we met z’n viertjes ergens belanden. Soms op een feestje, een avondje uit of verjaardag. Maar deze vriend maakt op dit soort momenten vreemde en flirterige moves naar mij.

Aanraken en dansen

Hij raakt me soms iets te gewillig aan, maakt dubbelzinnige opmerkingen en ik kan zien dat hij me regelmatig van top tot teen bekijkt. Laatst stonden we met z’n allen te dansen op een feestje en raakte hij me veel te gretig aan. Vooral als er drank in het spel is, zegt hij dingen als: ‘Eigenlijk passen wij heel goed bij elkaar’ en ‘wij lijken op elkaar’. En ik krijg daar toch een beetje de kriebels van.

Ik heb wel meermaals tegen deze vriend gezegd dat hij normaal moet doen, maar hij wuift mijn bezwaren vaak weg. Of het is zogenaamd grappig bedoeld, het was de drank of ik stel me aan, wat hem betreft. Maar toch heb ik zelf sterk het idee dat als ik hem zou aanbieden om meer te doen, hij zonder moeite met me de koffer in zou duiken.

Dilemma: wat moet ik doen?

Ik blijf natuurlijk zijn avances afwimpelen, maar ik vind dat stiekeme en geniepige gedoe niet prettig. Ook richting mijn vriend niet. Ik heb eerder voorzichtig proberen aan te kaarten bij mijn partner dat deze jongen behoorlijk aanrakerig is, maar toen schoot mijn partner behoorlijk uit zijn slof. Hij verzekerde mij dat zijn beste vriend ‘nooit’ iets met mij zou doen. Wederom vertelt mijn partner me dan dat deze vriend gewoon zo is. Soms voelt het ook een beetje als drie tegen één. Die vriend, zijn vriendin en mijn partner ontkennen alle drie dat dit aan de orde is. Maar ik verzin zoiets toch niet? Wat kan ik in deze situatie het beste doen?

