Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit salaris heb je samen nodig voor een huis van 1 miljoen euro

De huizenprijzen stijgen, maar de salarissen ook. Zoveel salaris heb je samen nodig voor een huis van 1 miljoen euro. Dat wordt nog even goed doorstuderen of promotie maken op je werk.

Vroeger was het ondenkbaar dat je een huis van 1 miljoen euro zou kopen, maar vooral tweeverdieners die in grote steden wonen, weten dat dit soort bedragen steeds realistischer en misschien ook wel haalbaarder worden. Denk je nu: wat is dit voor pretentieus gedoe, zoveel ga ik nooit verdienen… Check dan jouw maximale hypotheek met een minimumloon of modaal inkomen.

Benodigd salaris voor een huis van 1 miljoen

Ervan uitgaande dat er niet zoveel lezers zijn die in hun eentje een huis van 1 miljoen kunnen en willen betalen, gaan we uit van een stel tweeverdieners van beide 40 jaar oud zonder schulden, dat vanuit een huurhuis een eerste woning koopt. Hiervoor hebben we de onafhankelijke rekentool van Independer gebruikt. De exacte uitkomst kan een beetje verschillen, maar dit is een betrouwbare indicatie.

Goed, voor een huis van 1 miljoen euro heb je in Nederland als tweeverdieners allebeide een bruto salaris nodig van net iets meer dan 100.000 euro. Samen moet je dus iets meer dan 200.000 euro verdienen. Verdien je beide exact 1 ton, dan is je maximale hypotheek volgens de rekentool van Independer 996.199 euro. De brutomaandlasten zijn dan 5166 euro, uitgaande van 4,7 procent rente voor een periode van tien jaar.

Maximale hypotheek per leeftijd bij gemiddeld salaris

Tot zover de reality check; voor een huis van 1 miljoen euro zal je echt moeten promoveren naar een van de best betaalde banen van Nederland. En check voor een realistischer beeld de maximale hypotheek in Nederland bij een gemiddeld salaris per leeftijd.

Trouwens, 1 miljoen euro is aan de andere kant ook weer zo verdiend. Je moet gewoon een beetje creatief zijn en lef hebben. Check deze miljonairs die dat op unieke manieren voor elkaar hebben gebokst.

Reacties