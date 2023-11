Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste vijf zorgpremies 2024 bekend, zo hoog zijn ze

De eerste vijf zorgpremies binnen het oerwoud aan zorgverzekeraars zijn bekend. Terwijl de zorgtoeslag verdwijnt, wordt iedere zorgpremie duurder in 2024. Al stijgt niet iedere zorgverzekeraar even snel. Een overzicht tot nu toe.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse veranderingen in zorgpremie. Voor 2024 lijkt dat voor veel Nederlanders dus geen goed nieuws. DSW, de zorgverzekeraar die traditioneel als eerst de zorgpremie deelt, bevestigde de aangekondigde recordstijging in oktober al. Zorg en Zekerheid nuanceerde dat beeld later met een mildere stijging. Nu druppelen steeds meer premies binnen, waardoor we al een aardig beeld van de gemiddelde stijging krijgen.

Verzekeraars hebben tot 12 november middernacht de tijd om de officiële premies bekend te maken. In de Miljoenennota heeft de regering een verwachte stijging van 12 euro aangekondigd. Maar daarmee houdt het niet op: bij Stad Holland stijgt de premie namelijk met 14,50 euro. Dit is het overzicht tot nu toe, waarbij alleen is gekeken naar de naturapolis, de meest voorkomende premie.

Duurdere zorgverzekering, dalende zorgtoeslag

Stad Holland stijgt met 10,3 procent percentueel ook een stuk sneller dan de 8,36 procent van DSW. Dit onderstreept nog maar eens de recordstijging; sinds de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006 is de premie niet zo hard omhoog gegaan.

Het is niet de enige zorgwekkende verandering. Tegenover de stijgende zorgpremies staat namelijk een dalende zorgtoeslag.

Prijsstijging zorgpremie 2024 per verzekeraar

Eerder deze week schreven we over verzekeraar Zorg en Zekerheid. Bij hen stijgt de Naturapolis met ‘slechts’ 8 euro dan wel 5,72 procent per maand. Maar die relatief lage prijsstijging lijkt een uitzondering. Tot nu toe zijn er vijf verschillende zorgpremies bekend gemaakt en daarvan komt slechts één stijging uit onder een bedrag van 10 euro per maand. Percentueel lijkt een dikke 8 procent de norm te worden.

Zorpremies Premie 2024 Premie 2023 Prijsstijging (%) DSW (Combinatie) 149,00 euro 137,50 euro 11,50 euro (8,36 procent) inTwente

(Combinatie) 149,00 euro 137,50 euro 11,50 euro (8,36 procent) Salland

(Natura) 145,90 euro 134,90 euro 11,00 euro (8,15 procent) Stad Holland

(Combinatie) 155,25 euro 140,75 euro 14,50 euro (10,3 procent) Zorg en Zekerheid

(Online) 147,45 euro 139,95 euro 8,00 euro (5,72 procent)

Goedkoopste zorgverzekering 2024 tot nu toe

Tot nu toe zien we bij Zorg en Zekerheid met 5,72 procent de kleinste stijging. Ga je puur voor de goedkoopste verzekering, ongeacht de dekking van de polis, dan ben je tot nu toe het goedkoopste uit bij Salland. Ondanks de percentuele stijging van 8,15 procent betaal je bij hen het minst. Voor 145,90 euro sluit je een Naturapolis af. Uiteraard zijn er meer graadmeters dan alleen de prijs. De polissen verschillen nogal in inhoud en voorwaarden.

Reacties