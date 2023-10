Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stijgende zorgpremie: wat moet je van de recordverhoging straks weten?

Nog een maandje, dan maken alle zorgverzekeraars hun zorgpremie voor 2024 bekend. Vanaf 13 november kun je gaan vergelijken, nu een recordverhoging eraan komt. Wat is er op dit moment bekend over de stijgende zorgpremie?

Onlangs kregen klanten van zorgverzekeraar DSW het nieuwe bedrag van hun zorgpremie te horen. In 2024 gaan zij 149 euro per maand betalen, 11,50 euro meer dan zij nu doen. Dat betekent een recordverhoging. Nooit eerder verhoogde de verzekeraar de premies met zo’n groot bedrag. Zo’n stijgende zorgpremie was sinds de invoering van het huidige zorgpremiestelsel in 2006 nog nooit gezien.

Weer een stijgende zorgpremie

Ook vorig jaar was de stijgende zorgpremie bij alle verzekeraars te zien. Die was fors, maar er was geen sprake van een recordverhoging zoals nu het geval wordt.

Reden stijgende zorgpremie

Terug naar de recordverhoging, de stijgende zorgpremie van DSW. De verzekeringsmaatschappij geeft onomwonden aan „dat de grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg bereikt zijn. We luiden de noodklok. Het roer zal drastisch om moeten om de toegankelijkheid van de zorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen.”

Reactie Ernst Kuipers op recordverhoging

In de Tweede Kamer wilde de SP na het bekend worden van de recordverhoging zorgpremie van zorgminister Ernst Kuipers weten „hoe hij die verhoging gaat voorkomen”. Kuipers was net als zorgverzekeraar DSW duidelijk: „Ik ben bang dat die niet te voorkomen is.” De minister zei ook: „De premiestijging is in lijn met de verwachting van het kabinet.” Die bewering klopt, want in de Miljoenennota is dat kabinet uitgegaan van een maximale stijging zorgpremie van 12 euro per maand.

Dat zal dus voor alle of bijna alle zorgverzekeraars gelden, als zij uiterlijk 12 november hun (stijgende) zorgpremie bekend hebben gemaakt. Vanaf 13 november kunnen we thuis dus gaan vergelijken. En zo een – nieuwe – keuze voor een zorgverzekeraar maken voor komend jaar.

Waar moet je op letten bij het kiezen van je zorgverzekering?

Omdat je verplicht bent een zorgverzekering te hebben (vanaf de dag dat je 18 wordt) en een zorgpremie af te dragen, is het handig om eens te bekijken waar je op moet letten. De recordverhoging komt eraan tenslotte, maar verandert er nog meer. Metro zet een aantal punten van een expert, productenvergelijker Independer.

Bedrag zorgpremie

De zorgpremie gaat stijgen, maar let op: je hebt misschien ook te maken zorgtoeslag. Houd dat in je achterhoofd.

De zorgpremie verschilt per zorgverzekeraar. Dit jaar varieert het bedrag tussen 126,95 euro en 142,30 euro per maand. Vergelijken is altijd goed.

Kan de recordverhoging niet anders? Op dit moment blijkbaar niet. De lonen van zorgmedewerkers stijgen de komende jaren. Daarnaast groeit de vergrijzing en het aantal chronisch zieken. Het geld moet toch ergens vandaan komen…

Eigen risico

Begin dit jaar werd aangekondigd dat het verplichte eigen risico tot en met 2026 gelijk blijft (385 euro). Wel heb je zoals gewoonlijk de mogelijkheid om het eigen risico vrijwillig te verhogen tot maximaal 885 euro.

Zorgtoeslag

Voor alleenstaanden stijgt de maximale zorgtoeslag van 111 euro per maand naar 127 euro. Dat is een stijging van 16 euro per maand. Voor gezinnen wordt de zorgtoeslag 243 euro per maand. Toch zal dit voor veel mensen aanvoelen als een daling.

Dit komt doordat de zorgtoeslag in voorgaande jaren tijdelijk extra was verhoogd, tot maximaal 154 euro per maand voor alleenstaanden en 243 euro per maand voor gezinnen.

