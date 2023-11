Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Pieter Omtzigt vertelt bij Op1 wat hij wil: premier worden of niet?

Lang was het de vraag of Pieter Omtzigt, mocht zijn partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) de grootste worden bij de komende verkiezingen, premier wilde worden. Hij heeft inmiddels een besluit genomen: er moeten „heel gekke dingen” gebeuren, voordat dat een optie zou zijn.

Omtzigt heeft namelijk „stellig de voorkeur” om de Tweede Kamer in te gaan als fractievoorzitter van NSC na de verkiezingen van 22 november, zei hij gisteravond in Op1. Hij hoopt hiermee twijfel over zijn keuze weg te nemen.

Pieter Omtzigt wil toch geen premier worden

Afgelopen zondag, in het RTL-debat, zei Omtzigt nog dat hij niet zeker wist of hij beschikbaar zou zijn als premier. Nu zegt hij dus dat er „heel gekke dingen” moeten gebeuren, wil hij alsnog premier worden. Hij houdt daarmee alsnog een slag om de arm. „Ik kan niet alles scripten”, zei hij.

Andere lijsttrekkers hadden de NSC-voorman gevraagd duidelijk te zijn over zijn ambities na de verkiezingen. „Als ze duidelijkheid willen hebben, krijgen ze hiermee duidelijkheid”, zei Omtzigt in het programma. In de Kamer blijven heeft „al heel lang mijn voorkeur”.

Wie de premierskandidaat van Nieuw Sociaal Contract wordt, kan Omtzigt nog niet zeggen. Dat weet de partij nog niet, zei hij. Een kleinere coalitiepartner de minister-president laten leveren is niet de bedoeling. „Dat lijkt me niet de meest logische optie”, verklaarde Omtzigt.

NSC & VVD aan kop in peilingen In de Peilingwijzer – een gewogen gemiddelde van I&O Research en Ipsos/EenVandaag – van gisteren staat NSC samen met de VVD aan kop. De partij van Omtzigt krijgt in de peiling 25 tot 31 zetels, de VVD van Yeşilgöz 26 tot 30 zetels. GroenLinks-PvdA zit met 21 tot 25 zetels daarachter.

‘We kiezen geen premier’

Bij Op1 zei Omtzigt ook dat kiezers in Nederland niet de premier kiezen, maar alleen stemmen op de partij waar zij voorkeur voor hebben. Presentator Sven Kockelmann bevestigt dat, maar zegt wel dat de grootste partij vrijwel altijd – uitzonderingen daargelaten – de premier levert. En dat het dus niet gek is als kiezers willen weten wie de premierskandidaat van elke partij is.

Toch houdt Omtzigt voor nu de kaarten tegen de borst. De verkiezingen zijn ‘pas’ op 22 november, dus het kan zomaar zijn dat NSC de premierskandidaat enkele dagen voor die tijd bekendmaakt. Ook met het verkiezingsprogramma was Omtzigt partij immers niet de allersnelste.

