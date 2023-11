Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel meer betaal jij vandaag aan gas en elektriciteit dan in 2022

De dramatische energieprijzen van vorig jaar zijn nog geen verleden tijd. Integendeel. Dit is hoeveel meer jij in 2023 betaalt voor gas en elektriciteit.

Volgens experts zal de energierekening komende winter een explosie kennen door ‘een dubbele energieschock’. Maar zelfs nu al zijn de energietarieven van 2023 ferm opgeschroefd in vergelijking met het jaar voordien.

Energieprijzen maandelijks verhoogd

Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn de energietarieven voor aardgas en elektriciteit bijna maandelijks verhoogd sinds augustus 2022. Het CBS maakt daarin een onderscheid tussen het transporttarief en het leveringstarief.

Het transporttarief is het gemiddelde bedrag dat de consument per jaar betaalt aan de netbeheerder voor het transport van elektriciteit of gas. Het leveringstarief is het gemiddelde bedrag dat de consument per jaar betaalt aan vaste kosten voor de levering van elektriciteit of gas (ook wel vastrecht genoemd). De onderstaande bedragen zijn dus gemiddelden. Met andere woorden is de werkelijke hoogte van dit bedrag per huishouden afhankelijk van het type contract, de duur van het contract en de leverancier waarmee de consument dit contract aangaat.

Maar in ieder geval verschaffen deze gemiddeldes van energietarieven ons een helder overzicht van de recente stijgingen van de energieprijzen. In de tabel hieronder hebben we het transport- en het leveringstarief bij elkaar opgeteld, aangezien voor beide types hoe dan ook betaald dient te worden. Wel maken we nog steeds het onderscheid tussen aardgas en elektriciteit.

Gemiddelde jaarlijkse energierekening per Nederlander

Dit is hoeveel de jaarlijkse energierekening per consument kost in Nederland, op basis van de tarieven van augustus 2022 tot oktober 2023.

Maand Aardgas Elektriciteit Augustus 2022 € 238,06 € 306,27 September 2022 € 237,38 € 306,37 Oktober 2022 € 238,24 € 306,43 November 2022 € 238,37 € 306,55 December 2022 € 238,43 € 306,83 Januari 2023 € 291,16 € 415,36 Februari 2023 € 291,24 € 415,42 Maart 2023 € 291,24 € 415,49 April 2023 € 291,32 € 415,56 Mei 2023 € 291,39 € 415,62 Juni 2023 € 291,45 € 415,67 Juli 2023 € 292,36 € 416,61 Augustus 2023 € 292,71 € 416,93 September 2023 € 293,13 € 417,38 Oktober 2023 € 293,54 € 417,70

In augustus van 2022 kostte de jaarlijkse energierekening van aardgas en elektriciteit samen gemiddeld 544,33 euro op basis van de toenmalige energieprijzen. In oktober van 2023 bedroeg dit al 711,24 euro, ofwel een stijging van 30 procent op 14 maanden tijd.

Reacties