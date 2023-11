Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bak ellende en ‘Duracell Daan’ in De Augurkenkoning, maar: ‘Oos Kesbeke, man met een gouden hart’

De Augurkenkoning kende gisteravond niet de vrolijkste aflevering van het zo succesvolle eerste seizoen. Het leek werkelijk één bak ellende in het augurken- en zurenbedrijf in Amsterdam. En zo noemt eigenaar Oos Kesbeke de misère ook. Tegelijktijd wordt hij bejubeld door de vele kijkers: „Lieve mensen” en „wat een mooi en fijn bedrijf”.

De Augurkenkoning is een onverwacht kijkcijfersucces op RTL 5 en Videoland dit najaar. Reality-tv over families doet het sowieso goed, als je ook de bizarre cijfers van Chateau Meiland weer ziet. Alleen Massa is Kassa blijft op SBS6 wat achter, maar de reden daarvoor lijkt niet moeilijk te achterhalen.

„Oos Kesbeke is de nieuwe ster van dit tv-seizoen”, jubelt kijkcijferexpert (en -crititus) Tina Nijkamp vanmorgen op Instagram. Zij ziet dat De Augurkenkoning met bijna een half miljoen kijkers slechts net wat minder scoort dan I Can See Your Voice en Waar Is Mijn Erfenis op veel grotere zenders, maar dat Kesbeke veel meer mensen uit de belangrijkste advertentiedoelgroep trekt (25-54 jaar). Daar komen nog eens veel uitgestelde kijkers en mensen die een aflevering van De Augurkenkoning op Videoland vooruit zien, bij.

De bak ellende in De Augurkenkoning

Wat ging er dan allemaal (weer) mis in het familiebedrijf in Bos en Lommer in Amsterdam-West? Eerder was in De Augurkenkoning al te zien dat een nieuwe peperdure machine niet goed draaide en dat de installatie weken langer duurde dan gepland. Het ‘rotding’ draait nog steeds niet helemaal naar behoren. Het resultaat: veel schappen in winkels zijn leeg omdat er Kesbeke-producten ontbreken. „In 75 jaar heeft dit bedrijf dat nog nooit meegemaakt”, zegt Oos Kesbeke diep teleurgesteld. Hij bezoekt een van de supermarkten in de buurt van de hoofdstad om het zelf te aanschouwen. „Ze bleven nog aardig”, constateert hij na het persoonlijke bezoek nog enigszins opgelucht.

Pijnlijke nagel en Duracell Daan

Het niet kunnen leveren is natuurlijk de grootste ellende, maar dan is er in De Augurkenkoning ook wat kleiner leed. De altijd ingroeiende nagel van de grote teen van Oos Kesbeke bijvoorbeeld, waarbij de kijker de behandeling ook maar even moet doorstaan.

Veel grotere voetproblemen heeft de drukke medewerker Daan, op social media soms al ‘Duracell Daan’ genoemd. Hij loopt, nee, rent, zo’n 30.000 tot 40.000 stappen per dag door het bedrijf op regenlaarzen en geeft het liefst geen klus uit handen. Augurkenkoning Kesbeke ziet de rook altijd onder die laarzen vandaan komen. „Ik moet elk jaar drie paar kopen voor die jongen.” Kesbeke grijpt in en zegt zijn medewerker: „Dit is niet goed, je gaat helemaal naar de kloten zo. Ik loop al honderd, duizend keer tegen je te zeggen ‘Daan, kalm an’. Je gaat dit niet volhouden.” Tijd voor echte actie. Hoogstpersoonlijk rijdt de ondernemer Daan naar een pedicure waar hij goede werkschoenen aan zijn zweetvoeten krijgt aangemeten, in plaats van die eeuwige laarzen. Want, zo meent Kesbeke: „Ik heb het liefst tien Daans.”

Augurkenkoning en een ontslag

Een andere werknemer heeft ook veel kansen gehad, maar werd in De Augurkenkoning van gisteravond ontslagen. Hij verscheen te vaak nog dronken op het werk, maar Kesbeke hield hem lang de hand boven het hoofd. Nu zagen kijkers hem in duidelijke, maar rustige taal uitleggen dat het niet langer meer kon. Het gedrag werd in de augurkenfabriek te gevaarlijk voor collega’s. „Iedereen verdient een tweede kans”, zegt Kesbeke in de camera. „Maar het houdt een keer op.” Tegen de man zelf: „Stop alstjeblieft met drinken, maak iets van je leven.”

Als de augurkenkoning van Amsterdam door alle stress ook nog eens tegen een maagzweer aan zit, grijpt Kesbeke ook voor zichzelf in. Sinds enige tijd is hij regelmatig te vinden op een zorgboederij in de buurt van zijn stad. Daar werken volwassenen onder begeleiding en, jawel, inmiddels verbouwen zij ook augurken. Kesbeke wil dat ze veel meer water krijgen, gewoon met een pomp uit de sloot. Maar dat gaat er niet in. „Wij gebruiken een gieter.” Dan legt Oos Kesbeke zich maar toe op het geven van een cursus hoe je die augurken toch goed in een potje krijgt. Zowaar krijgt hij het nog voor elkaar ook dat de zorgboerderij de potten augurken die dat oplevert, mogen verkopen in een supermarkt.

En dat is wat kijkers nou zo in De Augurkenkoning aanspreekt. Mensen vinden Kesbeke een mooi bedrijf om te zien en baas Oos een lieve, mooie kerel. Hier lees je enkele reacties.



Je hebt Duracell bunnies en je hebt Daan. 🫨 Maar wat een harde werker en wat een sympathieke werkgever is Oos. ❤️ Gillis eat your fucking body out. #deaugurkenkoning #augurkenkoning #kesbeke pic.twitter.com/Oh0hbejsmD — Liset (@LeeZV) November 9, 2023



De Augurkenkoning over Kesbeke is echt mn nieuwe favoriete programma. Ge-wel-dig. — Ginny Ranu (@ginnyranu) November 9, 2023



Je gunt iedereen een baas als Oos #augurkenkoning — Jolanda Poort (@jootje00) November 9, 2023



Heerlijk die Oos in de #augurkenkoning

Wat een mooie vent, geweldige toko, krijg gewoon zin in augurken en piccalilly. — Nico Jansen (@NicoGMJansen) November 9, 2023



#augurkenkoning wat een fantastisch programma! #ooskesbeke een man met een gouden hart. — Margarete (@Margaretedejong) November 9, 2023



#augurkenkoning een super leuke serie. Mooi mens Oos Kesbeke. Mooi familiebedrijf. — lientje (@lientjeweits) November 9, 2023

De Augurkenkoning heeft op RTL 5 nog één week te gaan. Op Videoland zijn alle zes afleveringen te zien.

