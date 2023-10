Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

#327 ‘Lieve Maud, wil je met me…?’

Maud en Gio zijn net terug uit Ibiza. Ze heeft ruzie met Rochella, nadat Maud ontdekte dat ze heeft gelogen. Ondertussen staat Amsterdam Dance Event voor de deur en Gio heeft een verrassing geregeld. Maud moest zich mooi aankleden en hij neemt haar mee naar een vage loods in Amsterdam-Noord.

Overal hangen glitterballonnen in een hartjesvorm, ik zie mijn moeder en Willem, zelfs mijn vader met Patricia, mijn broertje, Jessie, Kimberley en wat andere collega’s en zelfs mijn schoonmoeder heeft haar glitterjurk uit de kast gehaald.

Ik weet niet waar ik moet kijken! Ondertussen zie ik dat een van mijn favoriete dj’s aan het draaien is. „Wat is dit?!”, zeg ik verbaasd terwijl ik Gio een dikke knuffel geef. „Gewoon een feestje! Daar ben je toch zo gek op?!”, zegt Gio. Nog voordat ik een antwoord kan geven, komt iedereen naar me toe om te omhelzen. Ik vraag me echt af waar ik dit aan te danken heb.

Een halfuur later sta ik met een glas prosecco in mijn handen op de dansvloer en kom ik een beetje tot rust. Al begrijp ik er nog steeds geen snars van dat mijn ouders en schoonmoeder ook op dit feestje zijn. Zelfs mijn vader en Patricia zijn er. Ik wist niet eens dat ze weer bij elkaar waren.

Ineens valt het me op dat er ook allemaal vrienden van Gio zijn. En dan valt het kwartje, er kan vanavond zomaar iets heel spannends gaan gebeuren. Het zal toch niet?

Jessie komt op me afgelopen met een cocktail. ​​„Hier, voor de spanning!” Ik vraag haar waarom ze er zo geheimzinnig bij lacht. „Gewoon Maud, dit verdien je, een feest om te vieren dat je moeder bent geworden”, giechelt ze. „Je bent toch gek op ADE, nou hoe leuk dat je familie er ook iets van mee kan maken?” Er klopt iets niet, maar ik weet niet wat.

Net op het moment dat de dj een van mijn favoriete nummers draait, is Gio kwijt. Ik besluit mijn vader de dansvloer op te trekken en mijn moeder volgt automatisch. En net op het moment dat ik lekker sta te dansen, gaat de muziek ineens een stuk zachter. Ik kijk richting de dj-booth en zie dat Gio achter de draaitafel staat! Hij heeft kennelijk deze plaat opgezet. Inmiddels heeft hij een microfoon in zijn hand en hij komt naar me toe.

Het voelt alsof de vloer aan mijn voeten vastzit. Ik voel de adrenaline door mijn lichaam gieren, er rollen zweetdruppels over mijn rug. Gaat Gio doen wat ik denk dat hij gaat doen?

Hij komt dicht bij me staan. „Lieve Maud, je zult wel denken, wat doen al deze mensen hier? Ik wil je graag iets vertellen, ik ben stapelgek op je. Je bent een fantastische moeder voor Liam en een geweldige vriendin voor mij. Je staat altijd klaar voor je familie, vrienden en collega’s. Met jou is het nooit saai.” De tranen springen ondertussen in mijn ogen. Op dat moment zakt Gio door zijn knieën.

„Ja Maud, ik ga het echt doen. Ik hou van je en ik wil voor altijd samen zijn. Wil je met me trouwen?”, zegt Gio terwijl hij een knots van een glimmende ring met roze diamant tevoorschijn haalt. „Ja, ja, natuurlijk!”, stamel ik, terwijl ik van de zenuwen mijn drankje uit mijn handen laat vallen.

Ik geef Gio een dikke zoen en daarna schuift hij de ring om mijn vinger. Hij past precies! Als ik om me heen kijk, zie ik dat zowel mijn moeder en schoonmoeder het niet droog kunnen houden.

Gio begint te lachen en ik vraag hem hoe hij dit al die tijd zo verborgen heeft kunnen houden. Pas toen ik hier binnenkwam, kreeg ik het vermoeden dat een huwelijksaanzoek misschien een optie zou kunnen zijn. De muziek gaat harder en het barpersoneel gaat langs met glazen champagne. En net op het moment dat ik een glas champagne wil pakken, zie ik dat Rochelle er ook is.

Gio tikt op mijn schouder. „Jullie hebben nu ruzie, maar ze wilde er per se bij zijn. Ze heeft zich tot het moment de hele avond verstopt bij de bar”, zegt Gio. Ik loop naar Rochella toe en geef haar een dikke knuffel. Ze feliciteert me en vertelt dat we later wel bijpraten.

De rest van de avond vliegt voorbij. Dit was nog niet eens mijn huwelijksfeest, maar wat een avond! Iedereen was aan het dansen. Ik kan het gewoon niet geloven, ik ben ten huwelijk gevraagd. Rond 03.00 uur ‘s nachts belt Gio een Uber. „Ik neem je mee voor een afterparty met zijn tweeën…”

Maud (24) houdt van feesten en reizen. Ze werkt op de redactie van een tijdschrift. Maud heeft een relatie met Gio en ze is net bevallen van hun zoontje Liam. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van Nachtboek van Maud.

