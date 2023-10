Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld maakt (niet) gelukkig: ‘Op mijn 21ste kocht ik een huis’

Waar de één vindt dat geld moet rollen, blijft de ander herhalen dat je geld maar één keer kunt uitgeven. En als we eerlijk zijn; wat blijft er dan over van het gezegde ‘geld maakt niet gelukkig’? Vandaag: de 23-jarige Chiara, die opgroeide met een alleenstaande chronisch zieke moeder.

Naam: Chiara (23)

Beroep: medewerker burgerzaken

Woonsituatie: eigen koopwoning

Netto maandsalaris: 2500 tot 3000 euro

Hoe ben je financieel opgevoed?

„Heel goed, zou ik zeggen. Ik heb thuis geleerd wat de waarde van geld is, juist omdat we het thuis niet breed hadden. Samen met mijn broer en zusje ben ik opgevoed door onze alleenstaande moeder. En sinds we jong waren, is zij altijd al ziek geweest. Aan het begin heeft ze nog wel gewerkt, maar dat ging na een tijdje niet meer.

Mijn moeder is chronisch ziek.

Er was daardoor heel weinig geld. Ook al kon mijn moeder door haar fysieke toestand niet werken, heb ik toch geleerd dat je moet werken voor je centen. Dat is mijn drijfveer geweest om het zelf anders te doen. Ik wilde heel graag beter voor mijn leven zorgen.”

Hoe merkte jij dat er weinig te besteden was thuis?

„Er was gewoon weinig geld, daar is mijn moeder altijd transparant in geweest. Ik merkte het voornamelijk als wij nieuwe kleding wilden. Klasgenoten droegen vaak merkkleding van Adidas of Nike, dat kon voor ons niet. Of ik moest daar zelf voor sparen.

Enerzijds vond ik dat lastig, maar anderzijds ook weer niet. Ik vond die kleding vaak eigenlijk niet eens leuk. Dus had ik het alleen gewild om mee te doen met de groep. Zo ben ik eigenlijk nooit geweest.”

Wanneer ging je voor het eerst zelf geld verdienen?

„Vanaf mijn veertiende had ik altijd bijbaantjes. Geld verdienen was echt mijn prioriteit en mijn school leed daaronder. Op de middelbare school ging het niet zo lekker. Ik had een grote verantwoordelijkheid. Mijn moeder had ongeveer 12 uur slaap per nacht nodig, dus ik vertrok ‘s ochtends altijd alleen naar school en ik moest ook zorgen dat mijn zusje naar school kon.”

Ik zorgde ervoor dat mijn zusje naar school kon.

„In de avonden en de weekenden werkte ik naast school op een gegeven moment zo’n 20 à 30 uur in de week. Gelukkig had ik op het mbo een hele toffe mentor die mij heel goed begreep. De school wilde mij eigenlijk van de opleiding trappen, maar zij bleef voor mij knokken. De avonden werkte ik vaak tot laat, dus ‘s ochtends kwam ik dan te laat op school. Dat was lastig, maar die mentor heeft mij enorm gesteund.”

Heb je de opleiding uiteindelijk afgemaakt?

„Ja, ik heb mijn mbo3- en mbo4-diploma gehaald. Daarna ging ik fulltime aan de slag bij uitzendbureaus en deed ik administratief werk, waar ik mijn collega’s eigenlijk niet leuk vond. Toen zag ik een vacature bij mijn huidige werkgever, waar ik het enorm naar mijn zin heb.”

Hoe is het gelukt om een huis te kopen?

„Na twee maanden in dienst bij mijn huidige werkgever heb ik om een werkgeversverklaring gevraagd. Met geluk kreeg ik die en ik ben ook enorm blij dat dit allemaal is gelukt. Met mijn salaris kreeg ik een hypotheek van 145.000 euro en daarnaast heb ik met hulp van de hypotheekadviseur een starterslening afgesloten. Daardoor kon ik mijn huis kopen.

Mijn moeder is super trots dat ik alleen een huis heb kunnen kopen en gunt het mij heel erg. Tegelijkertijd vond ze het ook saai dat het huis leeg was. Mijn zusje zit nu op kamers en mijn broer ging vlak na mij ook uit huis.”

Mijn moeder is super trots dat ik alleen een huis heb gekocht.

„Ergens voelde ik me ook schuldig dat ik mijn moeder achterliet. Ze is mijn beste vriendin. Maar nu we allemaal uit huis zijn, heeft zij ook wat meer ruimte, wat goed is voor haar energie.”

Heb je ooit problemen gehad met geld?

„Het laatste jaar dat mijn broer en ik thuis woonden, werkten we allebei fulltime. Mijn moeder kreeg altijd huurtoeslag, maar doordat ons inkomen ook meetelde, had ze daar geen recht meer op. Ze dacht dat ze onze inkomens goed had doorgegeven, maar dat bleek toch niet zo te zijn. Toen moesten we 1500 euro terugbetalen.”

Vind je het belangrijk om een spaarpot achter de hand te hebben?

„Ja, ik vind het heel belangrijk om geld achter de hand te hebben voor noodsituaties. Ik heb een oud huis gekocht, dus ik weet ook dat bepaalde dingen op den duur vervangen moeten worden.

Daarnaast ben ik sinds kort begonnen met beleggen voor mijn pensioen later. Via mijn werk betaal ik ook aan een pensioenfonds, maar ik geloof niet dat dat goed gaat. Daarom wil ik dat zelf opbouwen.”

Stelling: met 1000 euro per maand extra zou ik op de lange termijn gelukkiger zijn

„Geluk vind ik een groot woord. Meer geld zou mij niet per se gelukkiger maken. Het zou sommige dingen wel wat makkelijker maken, omdat je minder hoeft na te denken. Als ik nu wil shoppen of meer wil sparen, moet ik toch kijken of dat past die maand.”

Stelling: geld wordt meer waard als je het kunt delen

„Ja, je kunt andere mensen gelukkig maken of de problemen van anderen oplossen. De auto van mijn moeder gaat binnenkort kapot, maar ze heeft geen geld voor een nieuwe. Ik zou dat heel graag aan haar geven.”

Geld maakt niet gelukkig, of toch wel?

„Geld maakt niet gelukkig, maar het maakt dingen wel makkelijk.”

