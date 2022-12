Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld besparen met eten: gezellige tip levert 200 euro per jaar op

Met de hoge energiekosten en torenhoge inflatie is het leven momenteel duur genoeg. Daarnaast geven we onbewust geld uit aan allerlei zaken, zonder dat we daar bij stilstaan. Daarom helpen we je graag om op alle mogelijke manieren geld te besparen: bijvoorbeeld op je boodschappen. En eten in gezelschap is niet alleen een perfect middel tegen eenzaamheid, het is ook nog eens goed voor je portemonnee.

Onder het mom van ‘hoe meer zielen hoe meer vreugde’ kun je sowieso beter niet alleen dineren. Maar met het stijgende prijskaartje dat aan je supermarktbezoek hangt, is het ook wijsheid om mensen wat vaker bij elkaar te brengen voor het avondmaal.

Dit kost de warme maaltijd

Volgens budget-app Grip hadden Nederlanders in 2021 een boodschappenbudget tussen de 400 euro en 599 euro. Een kleine kanttekening: hierbij wordt géén onderscheid gemaakt tussen verschillende samenstellingen van het huishouden.

De minimale kosten van voeding zijn door Nibud verdeeld in verschillende categorieën. Zo zijn mannen tussen de 14 en 50 jaar in een tweepersoonshuishouden, op een dag minimaal 7,47 euro kwijt aan voeding. Voor een warme maaltijd betalen mannen binnen deze groep (wonend in een tweepersoonshuishouden, dus) minimaal 2,43 euro.

Voor een mannelijk eenpersoonshuishouden komt er 10 procent bovenop de prijs van voeding. Dan kom je voor de warme maaltijd uit op 2,67 euro per dag. Wekelijks betaalt deze groep hiervoor 18,69 euro. Jaarlijks kun je als man in een eenpersoonshuishouden 974,55 euro begroten voor je avondeten. Het bedrag voor vrouwen in een tweepersoonshuishouden ligt iets lager: zij kunnen rekenen op 2,33 euro voor een dagelijks bord warm eten.

Samen eten en geld besparen

Des te groter het huishouden, des te groter de totale kosten voor boodschappen. Toch ben je per persoon een stuk goedkoper uit, in een meerpersoonshuishouden. In vergelijking met een tweepersoonshuishouden, is iemand die alleen woont 10 procent meer kwijt aan voeding. Een driepersoonshuishouden is 20 procent goedkoper uit, dan het tweepersoonshuishouden. Een vierpersoonshuishouden kan zelfs rekenen op 30 procent minder kosten voor voeding, vergeleken met het tweepersoonshuishouden.

Dit kost onze voeding per dag Volgens het Nibud zijn dit onze minimale voedingskosten per dag: Man van 14 tot 50 jaar, totaal: 7,74 euro Ontbijt: 1,86 euro

2e broodmaaltijd: 2,05 euro

Warme maaltijd: 2,43 euro

Tussendoortjes: 1,13 euro Vrouw van 14 tot 50 jaar, totaal: 6,69 euro Ontbijt: 1,43 euro

2e broodmaaltijd: 1,81 euro

Warme maaltijd: 2,33 euro

Tussendoortjes: 1,12 euro 💡

Ben jij een man alleen, maar eet je voortaan wat vaker met drie vrienden samen ‘s avonds? Dan kun je al snel flink besparen op je boodschappen. Dan kost de maaltijd niet minimaal 2,67 euro, maar betaal je nog maar een minimum van 1,70. Stel, je doet dit drie dagen per week, dan kost je avondmaal jaarlijks nog maar 770,64 euro in plaats van 974,55 euro. Drie dagen gezelschap én 200 euro rijker. Win-win, toch?