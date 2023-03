Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duurt pellen van gekookt ei (te) lang? Niet meer met deze truc

Eigenwijze eieren, we hebben er allemaal wel eens mee te maken. Het is lekker hoor, zo’n hardgekookt eitje op de zondagochtend. Maar sommige van die krengen laten zich maar niet pellen. Zeker als je bent vergeten het ei ‘te laten schrikken’.

Het pelproces zou soms wel iets sneller mogen. Maar wat doe je dan? Daar is een truc voor. Oké, bij die truc komt nog steeds een beetje pellen bij kijken. Maar in plaats van het hele ei pellen, gaat het nu alleen om de bovenkant en onderkant. En als je het goed doet, blijven er weinig tot geen stukjes schaal aan het ei plakken. Dit moet je doen.

Zo werkt de truc

Nadat je een ei hebt gekookt, pel je aan de onder- en bovenkant een beetje van de schaal af. Daarna is het zaak om in ieder geval alvast wat barstjes te maken in de rest van de eierschaal. Je rolt het ei daarom kort over een hard oppervlak. Daardoor komt de schaal los en creëer je kleine barstjes.

Dan pak je het goed vast in je handen met het spitsige uiteinde naar boven gericht. Je houdt de beide handen om het ei heen. Daarna moet je het uiteinde naar je mond halen, want je gaat de schaal ervanaf blazen. Zet je lippen op de bovenkant van het ei en blaas hard. Als het goed valt het eitje dan zo in je hand.

Overigens is het belangrijk dat je genoeg schil aan de onderkant van het ei hebt gehaald. Anders is de opening te klein. De man uit de video hieronder laat het je zien.

Incredible boiled egg hack Genius! 🥚👏 Posted by LADbible on Tuesday, November 15, 2022

Andere manieren om je ei snel te pellen

Nu snappen we best dat je deze truc niet toepast als je in een volle ontbijtzaal zit. En volgens sommigen werkt bovenstaande truc niet. Daarom zijn er andere tips die het pellen van een hardgekookt eitje makkelijk zouden moeten maken.