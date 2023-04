Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wilfred Genee ‘verraadt’ onenigheid René van der Gijp en Johan Derksen achter de schermen: ‘Wie denk jij dat je bent?’

Wat is daar nu precies aan de hand aan die VI-tafel? Gisteravond probeerde René van der Gijp alle geruchten over ruzie en spanning een beetje uit de lucht te helpen. Maar Wilfred Genee kon het niet laten om even terug te komen op een onenigheid tussen Johan Derksen en Van der Gijp.

Is er nu wel of geen ruzie? Menig entertainmentprogramma vroeg het zich de afgelopen dagen af, na de ongemakkelijke VI-uitzending van vrijdag. Contractonderhandelingen en de langere vrijdagavondshow zouden daartoe de aanleiding zijn. En René van der Gijp ligt dwars. Ook maandagavond was de spanning voelbaar voor de VI-kijker. Want Van der Gijp keek Derksen de hele uitzending niet aan.

Wilfred Genee hint op onenigheid René van der Gijp en Johan Derksen

Gisteravond probeerde Van der Gijp de boel te bagatelliseren, waar hij aan tafel vertelde dat zijn voorkeur uitgaat naar de kortere uitzending, maar er niet wakker van ligt als er andere beslissingen worden genomen. „Ik vind die korte uitzendinkjes hartstikke lekker. Maar ja: als er daarna niets mee gedaan wordt. Lekker doen.”

Maar Wilfred Genee schroomt niet om een woordenwisseling van de avond daarvoor aan te halen. „Gisteravond was het ook hartstikke gezellig, even lekker bijgepraat.” Het sarcasme spat ervan vanaf bij Genee. „Wie denk jij dat je bent?”, zegt hij lachend, waarmee het lijkt alsof Genee verwijst naar één van de VI-heren die dat klaarblijkelijk maandagavond geroepen heeft. Genee vraagt Derksen en Van der Gijp of alles weer goed is tussen hen twee. „Je had erbij moeten zijn geweest”, aldus de presentator.

Johan Derksen heeft geen moeite met vrijdagavondshow

Overigens is nog steeds niet duidelijk hoe het er met die onderhandelingen precies voorstaat. Volgens Derksen is de boel in kannen en kruiken, maar heeft hij nog niks getekend. Van der Gijp en Genee houden het beiden nog vaag. In ieder geval verschijnt de langere vrijdagavondshow wél op televisie. „Maar dat is toch nooit een probleem geweest, die twintig minuutjes? We hebben toch nooit gezegd: ‘Dat doen we niet’? Op een gegeven moment moet je ook de baas een beetje helpen”, aldus Derksen.

