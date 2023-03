Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Krimpflatie: Radar heeft de allerergste gevallen op een rij gezet

Weinig voor veel? Die reclameslogan zou je tegenwoordig bijna eerder verwachten dan ‘veel voor weinig’, nu krimpflatie het voorlopige woord van 2023 lijkt en vorig jaar al veelvuldig opdook. Consumentenprogramma Radar heeft na onderzoek, geholpen door heel wat Nederlanders, de ergste gevallen op een rij gezet. Dit onder de knipoog-naam Wie heeft de kleinste?

Krimpflatie is het fenomeen waarbij de inhoud van producten is afgenomen, terwijl de prijs nagenoeg hetzelfde is gebleven of zelfs is toegenomen. En daar moet je bij de gemiddelde supermarktganger natuurlijk niet mee aankomen.

‘Krimpflatie bijna tot kunst verheven’

Radar (AVROTROS) kwam gisteravond op tv met de Top 10 als het gaat om de niet fel begeerde trofee De Kleinste? Presentatrice Antoinette Hertsenberg: „Met deze verkiezing rond krimpflatie willen we inzichtelijk maken hoe fabrikanten op stiekeme wijze hun klanten steeds minder waar voor hun geld geven. En ook hoe ze dit soort volksverlakkerij bijna tot kunst verheven hebben.”

De afgelopen week konden kijkers via de website van Radar producten aanmelden die onderheving zijn aan krimpflatie. En waarvoor we in de supermarkt of andere winkel dus flink de knip moeten trekken (of net zoveel betalen als voorheen), maar waarbij we minder waar voor ons geld mee naar huis krijgen.

🏆 Een heuse krimpflatie-cup Antoinette Hertsenberg reikt volgende week maandag in haar programma een heuse cup, de ‘De kleinste’-trofee uit. Kijkers kunnen tot 17 maart 00.00 uur stemmen op de genomineerden via de website van Radar.

Stemmen maar, op deze 10

Karvan Cevitam

Van 750 ml voor 3,49 euro

Naar 600 ml voor 3,69 euro

Prijsstijging 32 procent

Tulpen Albert Heijn

Van 2 bossen van 9 tulpen voor 5 euro

Naar 2 bossen van 8 tulpen voor 5 euro

Prijsstijging 13 procent

Whiskas 7+ (kattenvoer)

Van 12 x 100 gram voor 4,49 euro (3,74 kg)

Naar 12 x 85 gram voor 5,49 euro (5,38 kg)

Prijsstijging 44 procent

Hema koffiepads

Van 46 pads voor 3 euro

Naar 40 pads voor 3,75 euro

Prijsstijging 44 procent

Verkade San Francisco

Van 300 gram voor 1,99 euro (8,48 kg) (AH)

Naar 230 gram voor 1,95 euro (6,63 kg)

Prijsstijging van 28 procent



Wie heeft de kleinste? Na een week vol inzendingen zijn de genomineerden bekend! Tien producten hebben de selectieprocedure doorstaan en kunnen de oneerbiedige trofee ‘De kleinste’ winnen. Stem nu op je favoriet. #Radar #krimpflatiehttps://t.co/Z2UMwvkRnq — Radar (@avrotrosradar) March 13, 2023

Knoflooksaus en kaas

Harlekijntjes

Van 550 gram voor 2,55 euro (4,64,- kg)

naar 300 gram voor 1,99 euro (6,63,- kg)

Prijsstijging van 43 procent

Maaslander belegen 50+

Van 200 gram voor 3,59 euro (17,95,- kg)

Naar 150 gram voor 2,99 euro (19,93,- kg)

Prijsstijging 11 procent

Knoflooksaus Bieze

Van 250 gram voor 0,75 euro (3 kg Jumbo)

Naar 170 gram voor 1,49 euro (8,76,-)

Prijsstijging 192 procent

Lay’s Paprika Chips

Van 335 gram voor 2,19 euro (6,54,- kg) (AH)

Naar 300 gram voor 2,65 euro (8,83,- kg)

Prijsstijging 35 procent

Custard Koopmans

Van 400 gram voor 0,89 euro (2,23 kg)

Naar 300 gram voor 0,95 euro (3,17 kg)

Prijsstijging 42 procent