Wat gebeurt er als je een week lang 12 eieren per dag eet?

Een snelle en makkelijke manier om meer eiwitten binnen te krijgen, is natuurlijk het eten van eieren. Maar is het wel verstandig om iedere dag een doos eieren naar binnen te werken? En is dit geschikt als je wil afvallen? De vraag stellen, is hem beantwoorden. Maar YouTuber Simple Man verving de helft van zijn dieet door eieren en keek wat dit met hem deed.

Naast dat ze perfect passen in een ketogeen dieet en een geweldige bron van eiwitten zijn, bevatten eieren ook aminozuren die belangrijk zijn voor ons lijf. Ze zijn goed tegen een te hoge bloeddruk en verhogen het testosterongehalte bij mannen. YouTuber ‘Simple Man’ ging de uitdaging aan en at twaalf eieren per dag om te kijken wat voor effect het had.

Afvallen met eieren

Simple Man hield zijn calorie-inname van 2000 kcal per dag aan, maar haalde daarvan 840 calorieën uit de 12 eieren. Elke ochtend at hij ze gepocheerd en ’s avonds geroerd (scrambled), gebakken of als omelet. Alles om de eieren interessant te houden, want aan het eind van de uitdaging had hij er al flink genoeg van.

Wat doet het met je lichaam?

Voor de uitdaging woog hij zo’n 93 kilo en had hij een vetpercentage van 20.7 procent. De omtrek van zijn middel was 95 centimeter en zijn cholesterolniveau was 253 mg/dL. Dat laatste was al aardig hoog. Cholesterol zit alleen in dierlijke producten en hij at een standaard westers dieet. Dat kan een verklaring zijn.

Na een hele week twaalf eieren per dag te hebben gegeten (dat zijn dus 84 eieren), woog hij 91 kilo. 2 kilo eraf dus. Ook zijn vetpercentage ging naar beneden, met 0,8 procent. In zeven dagen was zijn middel bijna 4 centimeter minder in omtrek.

Wacht even: de nadelen

Leuk, afvallen en minder vet, maar wat nog meer? Zijn bloeddruk ging van 127/87 naar 120/88 en zijn testosteron ging een klein beetje naar beneden. Zijn cholesterolniveau (wat al hoog was) ging nog verder omhoog, naar 276 mg/dL. Was hij doorgegaan, dan had dit nare gevolgen kunnen hebben. Veel eieren eten heeft dus wel degelijk een aantal voordelen, maar pas goed op en overdrijf niet. Twaalf per dag is véél te veel. Hoeveel wordt geadviseerd, hangt af van je gezondheidsstatus. Lees daarover meer in dit artikel.

Laat je niet gek maken over een kilootje meer of minder. En raadpleeg bij serieus overgewicht een arts of diëtist.