Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers gechoqueerd door Ontvoerd-verhaal en hebben te doen met gedupeerde vader: ‘Zo’n schat van een man’

Ontvoerd toonde gisteravond de schrijnende situatie van vader Kawa, die zijn vier kinderen niet terugkrijgt uit Polen. Door het Poolse rechtssysteem en hun tegenwerkende moeder. En kijkers zijn geraakt door zijn treurige verhaal.

John van den Heuvel stond gisteravond voor een trieste zaak. De ex-partner van Kawa ontvoert, na een relatie van 16 jaar met Kawa, zijn kinderen naar Polen. Er is een nieuwe man in beeld en een scheiding met haar ex-man volgt. Daarna ontstaat er een moeilijke situatie waarbij moeder de vader uit het leven van de kinderen probeert te duwen. En hem zelfs beschuldigt van mishandeling en misbruik.

Schrijnend verhaal vader Kawa in Ontvoerd

Jeugdzorg moet er uiteindelijk tussenkomen en Kawa verliest het gezag over zijn kinderen. Maar als later blijkt dat het verhaal van moeder aan elkaar hangt met leugens, draaien de Nederlandse instanties richting de kant van Kawa.

Er volgen rechtszaken, die Kawa uiteindelijk allemaal wint. Kawa krijgt zijn kroost kort terug naar Nederland, maar daarna verdwijnt moeder opnieuw met het nageslacht uit beeld.

Kinderen bij moeder in polen

En hoewel Nederland inmiddels Polen om uitlevering van het gezin heeft gevraagd, gebeurde er tot nu toe niks. Kawa won alle procedures, kreeg eenhoofdig gezag over de kinderen én er ligt een Europees arrestatiebevel tegen de moeder.

Maar John van den Heuvel en zijn team lopen tegen de conservatieve Poolse autoriteiten aan, die uitlevering vermoeilijken. Kawa is ten einde raad en vertelt meerdere keren in tranen hoe zijn leven verwoest is. „De pijn snijdt van binnen. Van binnen is het leeg, echt leeg.” Met veel hobbels en obstakels komt Van den Heuvel uiteindelijk bij de moeder in Polen uit. Die vertelt dat de kinderen niet meer bij hun vader willen zijn en hij hen zelfs misbruikte. Iets waar Jeugdzorg zich niet in herkent en vader Kawa kapot van is als hij die beschuldigingen hoort.

Kijkers ontroerd door treurige verhaal Kawa

Kawa neemt uiteindelijk in tranen afscheid van zijn kinderen in Polen. Buiten het huis van zijn ex-vrouw roept hij „ik hou van jullie” naar ze. Totdat Van den Heuvel hem meeneemt.

Aan het eind van de uitzending verschijnt een reactie van minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid). Waaruit blijkt dat de Nederlandse overheid Polen zal aanspreken op deze zaak. Over het uitvoeren van het Europees arrestatiebevel tegen de moeder kan ze echter niets zeggen. Jeugdzorg bevestigt in een brief dat zij geen tekenen van misbruik hebben gezien. Die brief is overhandigd aan de politie en rechtbank in Polen.

Kijkers van het programma zijn ontroerd door het verhaal van Kawa. En hebben met hem te doen. De verbazing is groot over hoe de Poolse autoriteiten deze man zo hard tegenwerken en zijn ex-vrouw de zaak blijft manipuleren. Veel kijkers zouden dan ook graag weten, hoe deze verdrietige zaak afloopt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En als vader ben je meteen kansloos zodra dat soort beschuldigingen gedaan worden. #ontvoerd — Edwin (@edwingr) April 4, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pfffoe, deze vader in het verhaal van vanavond 💔💔💔💔 je ziet en voelt gewoon de pijn van deze man #ontvoerd — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) April 4, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een einde… Niet normaal & onmenselijk wat dat mens haar kinderen aan doet! En dat noemt zich een moeder… #ontvoerd — José Kleeven (@jose_kleeven) April 4, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Benieuwd naar de afloop. Hartverscheurend dit. Een vader die zijn respect bewaard en zijn liefdevolle woorden uitspreekt tegen een bedekt en gesloten raam. Wat een secreet die moeder. #ontvoerd — stardust.pixie (@stardustpixie1) April 4, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik heb zo te doen met die man!!! En ik ben erg benieuwd naar wat er gebeurt! Ik hoop dat hij zijn kids meekrijgt. #ontvoerd — CEDV (@cedv1984) April 4, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En ze komt er mee weg ook… Ze is echt duivels #ontvoerd — Linda (@ZijuithetOosten) April 4, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ben niet vaak stil van een tv-programma maar nu wel. #ontvoerd — Ragna Post (@Ragnapost) April 4, 2023

Je kijkt Ontvoerd terug via RTL.