T-Mobile verhoogt prijzen van (bijna) alle abonnementen fors

Klanten van T-Mobile krijgen een forse prijsverhoging voor hun kiezen. De provider, die naast mobiele diensten tegenwoordig ook vast internet en glasvezel aanbiedt, verhoogt de prijzen van praktisch alle abonnementen op 1 januari 2023.

T-Mobile kondigt de prijsverhoging aan in een blogpost en zegt dat het om een inflatiecorrectie gaat. Die is er elk jaar, maar valt dit jaar hoog uit. De provider baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en komt zo op een prijsverhoging van 8,6 procent uit.

Twee uitzonderingen prijsverhoging T-Mobile

Er zijn twee uitzonderingen. Abonnementen die op of na 1 oktober 2022 afgesloten of verlengd zijn, behouden dezelfde prijs. De provider zegt dat er „dan zo weinig tijd verstreken is dat de prijzen niet verhoogd worden”. Klanten behouden heel 2023 hun tarief, maar krijgen in 2024 wel een prijsverhoging. Daarnaast geldt de prijsverhoging ook niet voor twee zakelijke abonnementen: het Corporate Rateplan (voornamelijk voor grote bedrijven) en T-Mobile Zakelijk Internet.

Wanneer de voorwaarden voor een dienst veranderen, kunnen consumenten deze vaak opzeggen. Zelfs voor het eind van de contracttermijn. In dit geval kan dat niet, want de inflatiecorrectie staat in de gebruikersvoorwaarden van T-Mobile. Het is voor klanten van T-Mobile simpel gezegd slikken of stikken.

🦆 Vreemde eend in de bijt T-Mobile is met zijn prijsbeleid een vreemde eend in de bijt. Concurrenten VodafoneZiggo en KPN verhogen ook jaarlijks hun prijzen, maar doen dat vaak in mei. T-Mobile rekent, om het nog ingewikkelder te maken, met het inflatieniveau van juni 2022, maar voert de wijziging pas op 1 januari 2023 door.

Extra diensten niet duurder

De meeste klanten zien op hun factuur vanaf 1 januari een maandbedrag dat 8,6 procent hoger is. De provider berekent echter geen inflatiecorrectie over extra diensten. Het gaat dan om bijvoorbeeld Deezer, Videoland, ESPN en Film1. Ook de beltarieven voor vast bellen, tijdelijke kortingen zoals actiekortingen van T-Mobile voor thuis en eenmalige tarieven zoals activatiekosten stijgen niet.