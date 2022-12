Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ophef om Instagram-filmpje van Rico Verhoeven: ‘Dit is mishandeling’

Een Instagram-filmpje van Rico Verhoeven is bij veel volgers in het verkeerde keelgat geschoten. De video, met hemzelf en zijn vriendin Naomy van Beem in de hoofdrol, is bedoeld als grap, maar niet iedereen kan er de humor van inzien. „Smakeloos”, vinden zij.

Rico Verhoeven was zo’n twee maanden geleden ook al het onderwerp van verbijsterde reacties, toen hij de acties van FvD-lid Gideon van Meijeren tegen politiek verslaggever Merel Ek verdedigde. Bij De Oranjewinter vonden ze dat ze „zo’n jongen tegen zichzelf in bescherming moeten nemen”.

Zo dealt Verhoeven met vriendin die op haar telefoon zit

In de video op Instagram is te zien hoe Verhoeven en Van Beem samen aan het eten zijn. Tot frustratie van de kickbokser is zijn geliefde volledig gefocust op wat er op haar telefoon gebeurt, en daar besluit hij snel korte metten mee te maken: hij pakt een rol ducttape en rolt die om haar hoofd en handen heen. „Ducttape kan elk probleem oplossen”, schrijft hij erbij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Grap van Verhoeven valt verkeerd: ‘Een sneue vertoning’

Veel van zijn volgers kunnen er niet om lachen. Een „sneue vertoning”, „schandalig” en „smakeloos” klinkt er. Sommigen vinden het zelfs mishandeling. Zo schrijft iemand: „Ik zou het verwijderen. Deze humor is strafbaar als mishandeling.” Een ander: „Als dit grappig is, dan is het helemaal oké om vanavond zijn boxer even in te smeren met tijgerbalsem aan de binnenkant terwijl hij aan het douchen is. Wie zijn billen brandt…”

Er is ook een kamp dat de ophef maar overtrokken vindt. Zij denken dat Van Beem wist wat er zou gebeuren. „Ik weet wel zeker dat zij hier toestemming voor heeft gegeven, stelletje azijnzeikerds”. Een ander: „Je ziet haar nog moeite hebben om haar lach in te houden.” Zij vinden het absoluut geen mishandeling. „Als dit al mishandeling is, heeft geen van jullie ooit daadwerkelijke mishandeling mee gemaakt.”