Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Falk is vader van een baby van 2 weken én nomade: ‘Zoals thuis zijn op een onbekende plek’

Dacht jij dat reizen met werken combineren nog altijd alleen gaat over jonge, alleenstaande mensen? Think again! Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen met een nomadische levensstijl vaak een gezin hebben of getrouwd zijn. Het nomadische leven roept! Maar wat zijn hun beweegredenen, en wat is belangrijk voor ze om nomadisch te kunnen leven met een gezin?

Want mensen die reizen succesvol met werken kunnen combineren, zijn vaak een ouder van één of meerdere kinderen en in bijna de helft van de gevallen getrouwd. Dat blijkt uit onderzoek van freelance platform Fiverr en digitaal reismediabedrijf Lonely Planet. Zij onderzochten dat onder meer dan 1400 zogeheten ‘anywhere workers’.

Nomadische levensstijl mét een baby

Eén van die ‘anywhere workers’ is de Duitse Falk Werner. Metro spreekt met hem en zijn partner Janine Buchholz om te vragen naar hoe zij hun leven nomadisch invullen. Falk (42) en Janine (38) kennen elkaar sinds 2015. Falk is al meer dan twintig jaar stemacteur en werkt voor radio en televisie. Hij werd al in 2005 een ‘anywhere worker’, toen hij begon met freelancen. „Ik ging reizen en tegelijk werken. Ik heb meerdere mediabanen gehad: ik produceerde video’s of deed acteerwerk. En zo ben ik geworden wie ik nu ben.” Janine reist dus met Falk mee, en wilde altijd al rondreizen. „Dat was mijn grootste doel”, vertelt ze. Nu werkt Janine onder andere als tekstschrijver voor verschillende bedrijven. „Dat ik Falk ontmoette was als het lot.” Nu reizen ze de wereld rond, maar vaak zijn ze in Centraal-Amerika. Zoals ook nu, in Panama.

Maar naast reizen en werken heeft het stel nu de handen vol aan een baby: „We hebben een kleine meid van 14 dagen!”, zegt het stel blij in koor aan de telefoon vanuit Panama. „Ze is geboren in Panama, maar zal uiteraard ook Duits worden. Misschien wordt ze wel de nieuwe vertaler of stemacteur”, grapt Falk.

Combineren van werken en reizen

Fiverr en Lonely Planet hebben met dit onderzoek kunnen concluderen dat een nomadische levensstijl niet langer voorbehouden is aan alleenstaanden van begin twintig. „Tegenwoordig omvat het ook gezinnen, koppels en vriendengroepen, die ervoor kiezen om te reizen en tegelijkertijd te werken”, zegt Peggy de Lange, Vice President Internationale Expansie bij freelance platform Fiverr. Bij 25 procent van de respondenten is de kans op het vinden van werk voor hun partner, echtgenoot of medereizigers bepalend voor waar zij naartoe reizen. „Dat bewijst dat anywhere workers al langer geen ‘loner’ meer zijn. De baankans van hun reisgenoten heeft zelfs meer prioriteit dan het vinden van een goede internetverbinding.”

🗺 Wat is een nomadische levensstijl? Het onderzoek omschrijft de ‘anywhere workers’ als mensen die ‘op afstand werken en gedurende het jaar vanaf ten minste twee locaties werken’. Online woordenboek Woorden.org sluit zich aan bij deze definitie. ‘Nomadisch’ definiëren zij als: ‘Zonder vaste woonplaats rondzwervend, zoals nomaden; niet gebonden aan iets’.

Het combineren van werken en reizen komt vaak voort uit een wens naar flexibiliteit, blijkt uit het onderzoek. Dit is in 44 procent van de gevallen zo, anderzijds hebben zij behoefte aan spanning en avontuur (goed voor 31 procent van de respondenten) of zijn zij een negen-tot-vijf baan zat. De Lange: „Er heeft de afgelopen jaren een revolutie plaatsgevonden in de manier waarop we werken en waar we werken. Dit kunnen we grotendeels toeschrijven aan de pandemie, waardoor de roep naar vrijheid en flexibiliteit steeds luider wordt.” Al werkt het overgrote deel, zestig procent, van de anywhere workers ‘gewoon’ voltijds.

‘Het is als thuis zijn op een onbekende plek’

Bij veertien procent van de respondenten is het vinden van locaties met onderwijsfaciliteiten voor hun kinderen prioriteit. „Dit wijst op een grotere trend dat anywhere workers nog steeds ervoor kiezen om werk te blijven combineren met reizen, ondanks het feit dat zij een gezin hebben”, benadrukt De Lange bij het onderzoek.

Falk en Janine zijn al op veel plekken geweest, waar ze naartoe reisden en werkten. „We zijn constant aan het reizen, en als je alles goed georganiseerd hebt, kun je prima een ‘anywhere worker’ zijn.” Nadelen zitten er voor Falk dan ook niet aan een nomadische levensstijl: „Er zit geen moeilijkheid aan. Het is als thuis zijn op een onbekende plek. Mensen denken dat je veel moed nodig hebt om een nomadisch leven te lijden, maar dat is niet zo. Het gaat vooral om je mindset: als er problemen zijn, kun je die altijd oplossen. Mensen die nomadisch willen leven, moeten meer vertrouwen in zichzelf hebben, doe het gewoon wat je gelooft dat je talent is! En je kunt alles leren. Ik heb mezelf ook veel moeten aanleren, uiteindelijk kom je er wel.”

Levensonderhoud en inkomsten

Negentig procent van de respondenten geeft aan dat hun inkomsten zijn gestegen of stabiel zijn gebleven sinds zij een aan hun nomadische levensstijl zijn begonnen. Ondanks de positieve inkomenscijfers, blijkt een deel van hen toch financiële complicaties te ervaren door de verschillende valuta’s en verschillende banksystemen. Een derde van de respondenten stelt dat het minst aantrekkelijke onderdeel van het nomadische leven te vinden. Bijna een kwart geeft aan dat het doen van belastingaangifte of het betalen van sociale verzekeringen het minst aantrekkelijk is.

Al blijken de negatieve administratieve en fiscale zaken die horen bij het nomadische leven niet op te wegen tegen de de positieve kanten. „De overgrote meerderheid, 92 procent, heeft het voornemen nog minstens een half jaar hun huidige nomadische levensstijl voort te zetten. Zo’n hoog percentage geeft wel aan hoe goed het hen bevalt”, zegt De Lange.

Maar een ‘anywhere worker’ zijn, heeft wel een flinke verbetering doorgemaakt merkt Falk: „Het landschap is zeker veranderd. In 2005 was nog niet overal internet en bestonden er geen freelanceplatforms waar je makkelijk werk kunt vinden. Nu blijft het werk maar komen. In 2017 merkte ik opeens een verschil dat het makkelijker werd om als ‘anywhere worker’ te werken. Toen was de markt er klaar voor, denk ik.” Dus ondanks dat het stel nét ouders zijn geworden, blijven ze nomadisch leven én werken.