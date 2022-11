Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Brandweerlieden bedreigd door agressieve studenten in Maastricht: ‘Maken we zelden mee’

De brandweer heeft gisteravond laat de politie te hulp geroepen bij het blussen van een brandende stapel pallets in Maastricht. Studenten bedreigden de brandweerlieden op een agressieve manier, waarop de politie erbij werd gehaald, zei een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg na berichtgeving op 1Limburg vandaag.

Studenten hadden op het terrein van studentenvereniging Tragos in de Limburgse hoofdstad Maastricht een groot kampvuur aangestoken. „Het was een flinke fik. En zonder vergunning”, zei de woordvoerder van de veiligheidsregio. „De situatie was ernstig genoeg om de politie erbij te halen”, laat een woordvoerder weten. Verschillende studenten vielen de hulpverleners lastig. Zeker twee politiepatrouilles kwamen ter plekke.

Dreigende houding naar brandweer

„Toen we daar wilden gaan blussen werden we bedreigd. De politie heeft uiteindelijk de namen van de mensen die ons bedreigden genoteerd en iedereen weggestuurd. Daarna konden we het vuur blussen”, aldus de woordvoerder. „Zo’n dreigende houding jegens de brandweer maken we hier in Zuid-Limburg maar zelden mee.”

Geen van de studenten is aangehouden. Toch neemt de brandweer het incident serieus, meldt 1Limburg: „Het is heel vervelend dat dit is gebeurd. Dit soort verhalen kennen we wel uit andere brandweerregio's, maar hier komt het maar zelden voor dat hulpverleners zo vijandig worden ontvangen."