Kwart MKB-ondernemers ligt ‘s nachts wakker van personeelstekort: ‘Draaien zelf overuren’

Een verkeerstunnel die door ziekte van het personeel moest sluiten, de NS die maatregelen moet treffen voor de zomerdienstregeling door krapte op de arbeidsmarkt en de drukte op Schiphol van afgelopen tijd vanwege ontevreden personeel en personeelstekorten. De krapte komt overal voor. En MKB’ers liggen er ‘s nachts wakker van, blijkt uit onderzoek.

Maar liefst een kwart van de MKB-ondernemers in Nederland ligt ’s nachts wakker van een tekort aan personeel. Zij hebben tegenwoordig enorm veel op hun bord liggen. Dit geeft onrust, extra druk en verstoort de werk-privébalans. Dat blijkt uit de MKB Werkgeversmonitor van werkgeverspartner Please, een onderzoek wat is uitgevoerd onder 306 MKB-werkgevers. Twee op de vijf MKB’ers geeft zelfs aan dat ze ten tijde van personeelstekorten zelf overuren draaien.

Ondernemers liggen wakker

Naast het personeelstekort zijn er meer punten waar ondernemers van wakker liggen. Op nummer 2 staat de werk-privébalans, met 18 procent, direct gevolgd door de steeds veranderende wet- en regelgeving op het gebied van personeelszaken, wat goed is voor 17 procent. Een opvallend verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ondernemers is dat vrouwelijke ondernemers de werk-privébalans als grootste zorgpunt ervaren. Dit is bij één op de vier respondenten het geval. Bij mannelijke ondernemers geldt dit voor 14 procent.

Ondanks alle personeelsuitdagingen geven ondernemers zichzelf een hoog cijfer als het gaat om goed werkgeverschap. Hiervoor geven ze zichzelf gemiddeld een 8. Deze waardering wordt door werknemers bevestigd. Uit een onderzoek onder 728 werknemers, ook uitgevoerd door Please, blijkt namelijk dat ruim 67 procent hun werkgever een rapportcijfer van 8 of hoger geeft.

Concurrentiestrijd

Werknemers die aangeven tevreden te zijn met hun baan kennen dit vooral toe aan flexibele werktijden (50 procent), leuke collega’s (66 procent) en inhoudelijk leuk werk (61 procent), over salaris is echter maar 18 procent tevreden. Dit kan een groot risico zijn voor ondernemers. Maar liefst één op de drie tevreden medewerkers staat namelijk open voor een nieuwe baan. Het onderzoek laat zien dat 42 procent bij een beter salaris of betere arbeidsvoorwaarden overstapt naar een andere werkgever.

De concurrentiestrijd op salarissen, oplopende personeelstekorten, en ook de hoge inflatie vragen extra aandacht van MKB’ers en dat maakt andere aspecten van ondernemen lastig. „Je kunt je tijd maar één keer besteden, dus moet je als ondernemer voorkomen dat je helemaal opgaat in werk, administratie en regeltjes, waardoor je werknemers te weinig aandacht krijgen”, licht Charlotte Bastiaans, Business Manager bij Please, toe.

‘Nachtelijke onrust en stress’

Ook het inwerken van nieuwe medewerkers is voor veel ondernemers een uitdaging. Van de MKB’ers zegt 35 procent dat het inwerken veel tijd kost. Maar één op de vijf ondernemers geeft ook aan dat die tijd er eigenlijk niet is. Hier zit volgens Bastiaans ook een groot risico: „Ik zie in de praktijk dat ondernemers met veel moeite nieuw personeel hebben aangetrokken en dat deze door gebrek aan inwerken en aandacht in de eerste maanden alweer vertrekken omdat zij zich hun nieuwe werkplek anders hadden voorgesteld.”

De krappe arbeidsmarkt brengt dus op personeelsvlak meerdere uitdagingen met zich mee. Zowel bij het werven als behouden van personeel, wat allebei veel tijd, energie en aandacht kost. Bastiaans vervolgt: „Hier heeft de ondernemer vaak te maken met tijdsgebrek, want ook alles op het gebied van administratie, regelgeving en personeelszaken moet geregeld worden. Alles zelf doen is echter onmogelijk, geeft grote risico’s en veroorzaakt nachtelijke onrust en stress.”