Ongekend: Ketheltunnel dicht ‘wegens ziek tunnel-personeel’, dikke files om Rotterdam

Ooit zoiets gehoord? Een tunnel dicht ‘wegens ziek personeel’. Met de Ketheltunnel in Rotterdam is het toch echt het geval. De bizarre situatie levert dikke files om Rotterdam op. En heel wat gefoeter, veelal vanuit stilstaande auto’s waarschijnlijk, op sociale media.

Op de snelweg A4 is de Ketheltunnel bij Rotterdam in beide richtingen dicht vanwege twee zieke personeelsleden. Zij stonden vanmorgen ingepland om de tunnel te bedienen. De ochtendploeg, die normaal om 08.00 uur begint, is gevraagd eerder te komen. Rijkswaterstaat hoopt dat de tunnel zo snel mogelijk weer open kan. „Maar pas als al het nodige personeel er is, de veiligheid in de tunnel staat voorop”, aldus een woordvoerster.

Zware ochtendspits door dichte Ketheltunnel

Verkeer wordt, zolang de tunnel dicht is in beide richtingen, omgeleid via de A13 en de A20. De ANWB meldt een zware ochtendspits in Zuid-Holland. De dichte tunnel zorgde om 7.15 uur voor meer dan een half uur oponthoud op de A15 bij de Benelux-tunnel en op de A4 bij Delft.

Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat het personeelstekort door ziekte een eenmalig incident is. De instantie voorziet niet dat het vaker gaat gebeuren dat de tunnel om deze reden dicht moet. Maar voor nu is het toch echt het geval.

De Ketheltunnel is inmiddels weer open, maar het duurt nog even voordat ook de files zijn opgelost. Tweede Kamerlid Wybren van Haga (BVNL) vroeg vanmorgen meteen om opheldering van de minister van Infrastructuur inzake het personeelsbeleid bij Rijkswaterstaat. Van Haga vindt dat de zaak onacceptabel is en vraagt om een standaard dubbele bezetting aan personeel.



Vanwege personeelstekort is de Ketheltunnel (#A4) op dit moment in beide richtingen afgesloten. In verband met de veiligheid is toezicht in tunnels belangrijk. We werken hard aan een oplossing. Verkeer in beide richtingen wordt omgeleid via de A13/A20 en vice versa. pic.twitter.com/h8xY98xkVi — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) May 16, 2022

Situatie niet eerder meegemaakt

Debby van Slegtenhorst van Rijkswaterstaat gaf vanmorgen op NPO Radio 1 tekst en uitleg. „Er zijn op dit moment twee tunneloperators ziek”, vertelde de woordvoerster. „Het is op dit moment zoeken naar iemand die het over kan nemen.” Op de vraag of zij die persoon ook gaat vinden: „Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. We werken in roosterdiensten, dus het is altijd even puzzelen. We hopen dat we de Ketheltunnel zo snel mogelijk weer open kunnen zetten.”

Is er een personeelstekort dan?, luidde de logische vervolgvraag van de radiojournaliste. Van Slegtenhorst: „Nee, we hebben geen personeelstekort. We hebben te maken met twee zieke collega’s.” „Dat klinkt toch best als kwetsbaar”, ging de verslaggeefster nog even door. De woordvoerster: „We werken in roosterdiensten, daar zet je je personeel op in. Dan zorg je als er iemand ziek wordt, dat je daar een vervanger voor hebt. Maar als op dat moment ook die collega ziek is, dan wordt het even puzzelen. En zoeken we heel hard naar een andere vervanger.” Van Slegtenhorst kan zich niet herinneren dat er ooit eerder een tunnel dicht moest wegens ziek personeel. „Dit is een incident.”

Reacties op gesloten Ketheltunnel

Op Twitter regent het reacties over de gesloten Ketheltunnel en de daardoor ontstane files. Ook al waren die files na coronatijden al weer even terug. Een kort overzicht.



De #arrogantie van #ambtenaren, de #arrogantie van #Rijkswaterstaat… en niks goed kunnen regelen.

Ketheltunnel DICHT. Nederland in de file wegens kotsberoerde ziekmeldende tunnelambtenaren https://t.co/ugub742A4t — Hé jij! (@d_vrijwilliger) May 16, 2022



Het is maar goed dat er meerdere opties zijn. Vandaag geen auto naar mn werk. #ketheltunnel #file — Ευκαλιπτα (heks) aka Mir. (@Xarnelo) May 16, 2022



Holy smoke! Waar gaat het naartoe? Denk dat we beter in lockdown kunnen blijven… #personeelstekort Twee ziekmeldingen en de Ketheltunnel (A4) moet dicht: zeer drukke ochtendspits in Zuid-Hollandhttps://t.co/CynzlqvUPm — PeterVDS (@pvanders1958) May 16, 2022



Hoe bizar is dat de Ketheltunnel dicht #gebrek asn personeel 🙈 — Ria Verhoeven (Душан Тадић) 💥 (@riaatjo) May 16, 2022



De Ketheltunnel is dicht vanwege personeelsgebrek. Gelukkig hebben we een ministerie die op onze veiligheid let…Misschien de snelheid op 70 of 50 kan die open blijven — Herman uit Den Haag (@crisisbreektwet) May 16, 2022



#Ketheltunnel dicht door 2 ziekmeldingen. Je denkt Engelse humor. Maar neen, Nederland anno 2022. Een lachwekkend land waar idioterie normaal wordt. #rijkswaterstaat. pic.twitter.com/krSKDC9fsQ — BitView (@BitViewEU) May 16, 2022