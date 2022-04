Staking KLM-personeel zorgt voor chaos op Schiphol

Grondmedewerkers van KLM hebben vanochtend hun werk neergelegd op Schiphol. Het personeel dat vliegtuigen laadt en lost is bang dat er banen verloren gaan omdat KLM een deel van dit werk wil gaan uitbesteden. De staking veroorzaakt chaos op de luchthaven, die vandaag de drukste dag in jaren beleefd.

Het is vandaag de eerste dag van de meivakantie, één van de drukste dagen van het jaar. Meer dan 195.000 mensen reizen vandaag via Schiphol en dat leidt al tot lange wachtrijen vanwege personeelstekorten. Ook wordt er momenteel onderhoud verricht aan twee landingsbanen, waardoor het aantal vluchten wordt beperkt.

De wilde staking, een staking die niet door de vakbond wordt georganiseerd, begon vanmorgen in alle vroegte. Om 06.00 uur stopten de grondmedewerkers met werken. Dat betekent dat de vliegtuigen van KLM niet worden geladen of gelost, wat meteen leidde tot vertragingen en gatewijzigingen.

Ook zijn er al een aantal vluchten geannuleerd en klagen reizigers via sociale media over de problemen op de luchthaven. KLM roept reizigers op om drie uur van tevoren aanwezig te zijn op de luchthaven.

De traverse tussen Vertrek 3 en 2 op Schiphol is nokvol. KLM/Delta-reizigers moeten dus in 3 aansluiten om in 2 in te checken. Staking wordt niet omgeroepen. https://t.co/wC2JmFYmyM. Foto’s via @Florisroubos pic.twitter.com/myvFs5qvI9

— Doron Sajet (@dsajet) April 23, 2022