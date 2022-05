Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Mijn collega’s knuffelen elkaar, is dat raar of niet?’

Wekelijks beantwoordt geld & carrière-redacteur Tessa Ham, ook verantwoordelijk voor de rubriek De Spaarrekening op Metro, een prangende lezersvraag. Met vandaag: is het raar als twee collega’s elkaar (langdurig) knuffelen?

Een collega die slurpt, stinkt of veel te luidruchtig zijn weekendplannen bespreekt. Daar zit niemand op te wachten. En wat is nu eigenlijk de juiste timing om loonsverhoging te vragen en de beste manier om te sparen? Het komt allemaal aan bod in de rubriek ‘Tessa geeft raad’. Deze week hebben we het over knuffelen op het werk.

„Beste Tessa, laatst zag ik twee collega’s innig knuffelen. Toen ik dit ter sprake bracht bij een andere collega, bleek dat ze dit vaker doen. Ik vind dit zelf behoorlijk ongepast, zelfs als beide partijen hiermee instemmen. Heb ik hierin ongelijk of is het wel degelijk raar?”

Collega’s die knuffelen

Het is niet gek dat je opkijkt als twee collega’s elkaar knuffelen. In Nederland is het namelijk over het algemeen not done om elkaar op werk aan te raken. Zelfs als je iemand wil troosten, omdat diegene slecht nieuws te horen heeft gekregen, is het in sommige situaties en bij sommige bedrijven zelfs slimmer om even te vragen of die persoon behoefte heeft aan een knuffel.

Toch is het goed om te weten dat dit ook aan onze cultuur ligt. In landen als Italië en Spanje is het bijvoorbeeld heel normaal om je collega een kus of knuffel te geven en kom je heel koud en onpersoonlijk over als je dit niet doet.

Voordelen van een knuffel

Sterker nog, mede door de lockdowns hebben we geleerd hoe belangrijk sociale interactie en lichamelijk contact is. Knuffelen vermindert stress, kalmeert je, maakt je socialer en daardoor vaak ook productiever.

Zo kwam de Universiteit van Berkeley er na uitgebreid onderzoek onder Amerikaanse basketbalteams achter dat hoe meer schouderklopjes en omhelzingen spelers elkaar gaven, hoe beter deze teams presteerden.

Op zich valt er daarom zelfs een argument te maken voor meer knuffelen op de werkvloer. Onze collega’s zien we vaker dan onze vrienden, waarom is het opeens gek om hen een knuffel te geven? Zeker op het werk kunnen we vaak wel een stressverlagende knuffel gebruiken.

Stemmen beide partijen ermee in?

Belangrijker of jij het ongepast of raar vindt, is daarom hoe allebei de knuffelende collega’s hierin staan. We kunnen natuurlijk niet blind zijn voor een MeToo-situatie. Probeer daarom eens bij je collega’s te checken of ze oké zijn met de knuffel.

Zeg bijvoorbeeld iets als: ‘Ik zag je net collega X een knuffel geven, is er wat te vieren?’ Probeer daarna aan de lichaamshouding of gezichtsuitdrukking af te lezen wat je collega er daadwerkelijk van vond.

Als je je echt zorgen maakt of als je je zelf ongemakkelijk voelt bij hun minuten durende knuffelsessies (bijvoorbeeld), dan mag je dat best ter sprake brengen bij je collega’s of bij je manager.

Maar als je het gevoel hebt dat beide collega’s er helemaal oké zijn, is het goed om de voordelen van een knuffel in je achterhoofd te houden. Het zou heel goed kunnen dat één van de collega’s die knuffel heel hard nodig had.

