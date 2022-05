Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moest Mark Rutte écht SMS’jes wissen wegens ruimtegebrek? Zijn telefoon geanalyseerd

Premier Mark Rutte verwijderde de afgelopen jaren stelselmatig iedere dag sms’jes van zijn telefoon. Volgens de premier moest dat wel, omdat zijn oude Nokia weinig ruimte heeft. Alleen berichten die Rutte relevant vond voor archivering, stuurde hij door naar ambtenaren. Was er echt zo’n ruimtetekort?

Rutte is regelmatig te zien met de Nokia aan zijn oor. Op andere foto’s is te zien dat de telefoon op tafel ligt. Het is geen stokoude Nokia, maar lijkt een enigszins modern model met camera aan de achterkant en zelfs een kleurenscherm.

Mark Rutte gebruikte sinds 2017 een Nokia 301

Uit beeldanalyse van Metro blijft dat het vrijwel zeker om een Nokia 301 gaat. Mark Rutte werd al in 2017 gespot met dit toestel aan zijn oor en hij liep er tot voor kort nog steeds mee rond. Pas sinds vorige week donderdag heeft Rutte een werktelefoon met meer geheugen. „Ik ben noodgedwongen overgestapt op een smartphone”, aldus de premier. Hij had overigens al jaren óók een smartphone, maar die gebruikte hij naar eigen zeggen alleen om het nieuws te volgen.

De Nokia 301 kwam in 2013 uit en werd omschreven als goedkope telefoon met een aantal smartphone-functies. Destijds werden dit soort toestellen omschreven als feature phone. In Nederland is het toestel tot 2015 verkocht, blijkt uit historische data uit de pricewatch van techsite Tweakers. Het gaat dus niet om een stokoude Nokia 3310 uit het jaar 2005.

Geheugen voor honderdduizenden berichten

Wat blijkt? Die Nokia 301 heeft genoeg geheugen voor honderdduizenden berichten. Het toestel beschikt over 256 megabyte geheugen. Dat lijkt anno 2022 weinig, maar vergeet niet dat dit een Nokia met een klein scherm en ouderwetse druktoetsen is. Een sms’je kan maar 160 tekens bevatten en dat wil zeggen dat er met een enorme marge er in 1 megabyte ruim 6000 berichten passen. Het toestel van Rutte had in theorie dus plaats voor 1,5 miljoen berichten. Wanneer de helft van de opslagruimte in het toestel door andere zaken gebruikt wordt, gaat het alsnog om capaciteit voor honderdduizenden berichten.

Dit staat haaks op het verhaal dat de Landsadvocaat in een rechtszaak die de Volkskrant had aangespannen hield. Daar werd gesproken over „zeer beperkte capaciteit”. Er zou slechts ruimte zijn voor zo’n twintig berichten, waardoor de inbox noodgedwongen dagelijks werd geleegd door Rutte.

Of toch ruimte voor twintig berichten?

Toch is het verhaal over maximaal twintig berichten niet geheel onplausibel. Voordat telefoons eigen geheugen hadden, werden berichten en contacten op de simkaart van de telefoon opgeslagen. Dat is het kleine kaartje met chip dat door providers geleverd wordt. Daarop is zeer beperkt plaats.

De Nokia 301 die door Rutte gebruikt werd, slaat berichten standaard in zijn eigen geheugen op. Het toestel toont berichten in relatief moderne vorm als een soort e-mailbox. Dat blijkt uit de technische specificaties van de Series 40-software, waar het toestel op draait. Het is wel mogelijk om individuele berichten naar de simkaart te kopiëren, maar niet om berichten exclusief op de simkaart op te slaan. Dit wordt op de site van Microsoft (destijds eigenaar van Nokia) bevestigd. Metro kon dit bevestigen aan de hand van een Nokia-toestel dat ook de Series 40-software gebruikt. Het is wel mogelijk om contactpersonen op de simkaart op te slaan, maar alle sms’jes worden standaard op het geheugen van de telefoon opgeslagen. Dit is niet permanent te veranderen.

Mark Rutte nuanceert verhaal

Dat er maar ruimte is voor twintig berichten op de Nokia van Rutte lijkt dus niet te kloppen. De premier heeft zijn verhaal inmiddels ook genuanceerd. Tijdens een persmoment op woensdag zei hij dat zijn telefoon traag werd en dat hij daarom berichten verwijderde. Ook benadrukt Rutte niets fout te hebben gedaan. Het wissen van berichten was „conform de afspraken” en hij ziet er geen overtreding van de wet in. Ook benadrukt de premier dat hij „nooit bewust” belangrijke zaken heeft achtergehouden door zelf een schifting te maken in welke sms’jes bewaard moesten blijven en welke niet.