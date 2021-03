De vrouwelijke tegenhanger van LinkedIn wil rolmodellen zichtbaar en toegankelijk maken

Er moet haast gemaakt worden met gendergelijkheid, vindt Elja Abdullaeva. De 33-jarige onderneemster lanceert vandaag, op Internationale Vrouwendag, daarom een „vrouwelijke tegenhanger” van LinkedIn: ConnectHer.eu.

ConnectHer is een community waar vrouwen zich kunnen verenigen en elkaar kunnen helpen met persoonlijke en professionele groei.

Vrouwelijke rolmodellen zichtbaar maken op ConnectHer

Op ConnectHer.eu kunnen vrouwelijke professionals in elk stadium van hun carrière netwerken met gelijkgestemde vrouwen, een coach of mentor vinden of vacatures en carrièrekansen ontdekken van inclusieve organisaties. Op ConnectHer.eu wordt kennis, ambitie en inspiratie gebundeld op één platform. Allemaal met het doel om vrouwelijke rolmodellen zichtbaar en toegankelijk te maken.

Met het platform wil Elja Abdullaeva bijdragen aan een samenleving waarin het benutten van het talent en competenties van de professionele vrouw niet meer als uitzondering wordt gezien, maar als een noodzakelijke toevoeging in organisaties op de arbeidsmarkt. „Wij zijn van mening dat wanneer ambitieuze vrouwen meer kansen krijgen, dit uiteindelijk iedereen ten goede komt en leidt tot een meer gelijkwaardige wereld”, vertelt ze.

Nog veel te winnen bij gendergelijkheid

Abdullaeva werd geboren in Azerbeidzjan en kwam op 9-jarige leeftijd met haar ouders naar Nederland. Nadat ze de hbo-opleiding Human Resource Management cum laude afrondde, werkte ze drie jaar voor grote telecombedrijven. Daar zat ze vaak aan tafel met mannen. Regelmatig werd haar gevraagd of er niet meer vrouwelijke kandidaten waren voor met name tech jobs. „Daaruit bleek dat er veel vraag is naar vrouwen, maar blijkbaar zijn ze moeilijk te vinden”, zegt Abdullaeva. „Dat er een tekort is aan vrouwen in de techwereld, is ook mede te danken aan te weinig rolmodellen.”

Maar niet alleen in de techwereld is nog veel winst te behalen op het gebied van genderongelijkheid, benadrukt de onderneemster. „Europese vrouwen zijn onevenredig vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt en verdienen nog steeds vijftien procent minder salaris dan mannen, blijkt uit onderzoek van het Europees Parlement”, zegt Abdullaeva. „Volgens het CBS is meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen tussen de 25 en 35 jaar hoger opgeleid dan mannen, maar zie je dat onvoldoende terug in de posities die vrouwen bekleden. En ook bij de financiering van start-ups worden vrouwen niet serieus genomen.”

Over 100 jaar pas op hetzelfde niveau

Mede daardoor ontstond het idee voor ConnectHer.eu, een platform waarop experts carrière-advies kunnen geven. Als vrouwen elkaar actief gaan helpen, kan het allemaal stukken sneller, gelooft Abdullaeva. De politiek en het bedrijfsleven maken wel vorderingen, maar de verandering gaat te traag. „Het World Economic Forum meldt dat vrouwen pas over honderd jaar op hetzelfde niveau zijn als mannen op dit tempo.”

Een gemiste kans, zegt ze, want gelijkheid tussen mannen en vrouwen is niet alleen goed nieuws voor de vrouwen zelf. „Bij een bedrijf dat zich inzet voor genderdiversiteit in het management, stijgt de winst aanzienlijk.” Volgens onderzoek zag bijna driekwart van de bedrijven die zich inzetten voor genderdiversiteit in het management de winst met vijf tot twintig procent stijgen. Abdullaeva neemt daarover een uitgesproken standpunt in: „Wij, vrouwen, moeten ons verenigen. Samen kunnen we sneller bewerkstelligen dat het bedrijfsleven meewerkt aan een gelijke arbeidsmarkt voor iedereen. ‘Empowered women, empower women’ is het devies van het platform.”

Toekomstplannen

ConnectHer.eu start als tweetalige bètaversie in zowel het Nederlands als het Engels. Als het idee aanslaat, wil Abdullaeva verder uitbreiden. Zij stapt dan over van WordPress, naar een eigen systeem à la LinkedIn, dat wereldwijd in alle mogelijke talen toegankelijk zal zijn. Bedrijven kunnen deelnemen met een abonnementsvorm waarmee ze hun bedrijf kunnen promoten, vacatures plaatsen en kandidaten kunnen zoeken en werven. Vrouwen kunnen op het platform ook bedrijfsreviews- en beoordelingen achterlaten. Andere vrouwen zien dan waar het leuk is om te werken of hoe een samenwerking is verlopen.

Het verdienmodel is gebaseerd op het ‘for profit, for good’- principe. „Dat houdt in dat we het geld weer willen investeren in vrouwen in Nederland en waar mogelijk ook in derdewereldlanden”, zegt Abdullaeva. „We kijken dan naar projecten op het gebied van opleidingen en arbeidsomstandigheden.”

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.