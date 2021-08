#121 ‘Tommy en ik hebben het heel de vakantie pas één keer gedaan’

Maud gaat op reis naar Kroatië. Vanwege het feit dat Tommy verkouden is, maakt ze zich behoorlijk druk om die coronatest op de heenweg, maar de test is in orde. Ook piekert ze zich suf over de dode rat die op haar deurmat lag. Tijdens haar trip ontmoet ze Sara, die ook in de media werkt en toevallig een oude bekende kent: Cherry. Dan beseft Maud dat die dode rat op de deurmat weleens heel goed van Cherry zou kunnen zijn. Als Maud Jessie belt om het een en ander te bespreken, hoort ze dat ze aan het huilen is. „Gaat het allemaal wel met je?”

Een half uurtje later hang ik verbouwereerd de telefoon op. Er blijkt van alles met Jessie aan de hand te zijn, waar ik helemaal niets vanaf wist. Ik ben weer eens veel te veel met mezelf bezig geweest de afgelopen tijd. Jessie heeft te horen gekregen dat ze PCOS heeft. Dat hoeft niks te betekenen, maar kan er wel voor zorgen dat ze later moeite krijgt om zwanger te worden. Voor haar een hele schok, maar dat ze al maanden niet ongesteld was geweest wist ik niet eens…

De rest van de avond voel ik me rot. Er gebeurt soms zoveel in mijn leven, dat ik gewoon niet weet hoe ik het moet combineren met het onderhouden van vriendschappen. Hoe doen mensen dat toch?! Als ik mijn Whatsappjes allemaal heb gelezen en op orde heb, heb ik aan het einde van de dag weer 23 ongeopende berichten! Ik probeer de dagen daarna zoveel mogelijk contact te houden met Jessie. Ze bleek vooral die avond een soort mental breakdown te hebben. Ik belde dus eigenlijk precies op het goede moment. Het hele gedoe rondom Cherry laat ik maar achterwege. Dat los ik zelf wel op als ik weer terug ben…

Genieten van Kroatië

Ondertussen geniet ik van het prachtige Kroatië. Ik wist niet dat dit land zoveel moois te bieden had met haar blauwe zee, lekkere eettentjes en superaardige mensen. Hoewel ik er heel erg tegenop zag, gedraagt Noa zich voorbeeldig en is het eigenlijk best gezellig met zijn drietjes. Het enige waar ik van baal, is dat met het kind erbij er nog steeds bar weinig terechtkomt van ons seksleven. Tommy en ik hebben het deze hele vakantie pas één keer vluchtig gedaan in de ochtend, terwijl we hier al dik een week zitten. Bovendien kwam Noa in the heat of the moment binnenlopen en kroop ze zonder pardon tussen ons in. Tijd om het gebeuren af te maken hadden we niet: de rest van de dag was ze klaarwakker en maakte ze zeker geen aanstalten ons met rust te laten.

Toen Tommy dan ook vroeg of het geen tijd was om Noa een keer een avondje bij zijn vrienden te laten, wist ik niet hoe snel ik ja moest zeggen. De halve ochtend spendeerde ik aan het zoeken van een leuk restaurantje en ik nam een uitgebreid bad om mezelf helemaal op te tutten. We besloten een taxi te nemen naar de stad, zodat ook Tommy flink kon drinken. En drinken deden we: wie wist dat dit land zulke verrukkelijke wijnen zou schenken zeg? Binnen een anderhalf uur hadden we samen al een hele fles naar achteren gegoten. Onder de tafel voelde ik Tommys benen af en toe tegen die van mij aanwrijven.

‘Ik heb dit zó gemist’

Als we, na nog twee glazen bij het hoofdgerecht en toetje, daarna redelijk beschonken naar buiten wandelen, pakt Tommy me beet en drukt me tegen zich aan. Hij kust me vurig. „Maud, ik heb dit zó gemist”, mompelt hij, terwijl zijn handen over mijn rokje heen glijden. Ik giechel als hij afzakt naar mijn nek. „Hallo! We staan op straat Tommy, doe even normaal!” Maar stiekem vind ik het heel leuk.

Als we richting de taxi’s lopen, zien we een groepje mensen staan. „Maud, Tommy!” hoor ik opeens uit de groep. Het is Sara. Ik wist dat ze niet bij haar vriend was toen we weggingen, maar had eigenlijk niet verwacht dat hij in zijn eentje op Noa zou passen. „Komen jullie mee?!” vraagt ze. Ik zie dat ook zij zich helemaal heeft opgedirkt. „Eh, waar naartoe?” vraag ik nieuwsgierig en ik zie dat Tommy de taxichauffeur die druk staat te gebaren naar ons dat we in kunnen stappen al wegwuift.

„In Kroatië mag je in de buitenlucht gewoon feesten. En wij gaan naar een heel leuk feestje… Ik denk niet dat jullie al eerder zoiets hebben meegemaakt”, antwoordt Sara met grijns, terwijl ze bij een vriend van haar in de auto stapt.

Ik kijk Tommy aan met een vragende blik, maar zie in zijn ogen dat ook hij wel zin heeft in een avontuur. „Let’s go”, zegt hij, en met een grote grijns op zijn gezicht trekt hij me mee richting de auto’s.

Maud is een 23-jarige studente die houdt van feesten en reizen. Ze werkt sinds kort op de redactie van een tijdschrift en heeft een vriend, Tommy, waar ze mee samenwoont op de Zuidas. Wekelijks lees je haar avonturen in een nieuwe aflevering van ‘Nachtboek van Maud’.