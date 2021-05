LEGO ontwikkelt LGBTQ+-vriendelijke poppetjes voor diversiteit in speelgoed

De Deense speelgoedfabrikant LEGO laat zien dat diversiteit ook in de speelgoedbranche belangrijk is. De welbekende speelgoedpoppetjes verschijnen namelijk in een LGBTQ+-set. De naam van de nieuwe speelset is ‘Everyone Is Awesome’, oftewel: ‘iedereen is geweldig’.

Het gaat om elf nieuwe poppetjes met een maatschappelijke insteek. De kleuren van de poppetjes zijn bewust gekozen. Dit zijn namelijk de kleuren van de regenboogvlag. Die gebruikt wordt voor de homobeweging. Daarnaast zijn ook lichtblauw, wit en roze bijgevoegd. Deze kleuren vertegenwoordigen de transgender gemeenschap. Tot slot zijn sommige poppetjes ook bruin en zwart. Vanwege verschillen in huidskleur en achtergrond. De LEGO-poppetjes hebben op één na, geen geslacht toegekend. Het paarse poppetjes staat bijvoorbeeld voor de drag-gemeenschap.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

LEGO-speelgoed ook divers

Ontwerper Matthew Ashton bedacht het concept. Ashton verscheen de uitzending van de Nederlandse LEGO Masters als jurylid. Hij bedacht de LEGO-set voor eigen gebruik. Zelf maakt hij deel uit van de LGBTQ+-gemeenschap. „De set trok de aandacht en was al snel gewild”, vertelt hij tegen The Guardian.

De ontwerper legt uit dat diversiteit in speelgoed belangrijk is. „Ik groeide op als een LGBTQ+ – kind dat verteld werd waarmee ik moest spelen. Maar ook hoe ik moest lopen, hoe ik moest praten en wat ik moest dragen. Ik kreeg altijd de boodschap dat ik op de een of andere manier ‘fout’ was”, vertelt Ashton. „Iemand proberen te zijn die ik niet was, was vermoeiend. Had ik als kind maar de boodschap gekregen dat ‘iedereen geweldig is’.

LGBTQ+ -LEGO

De LGBTQ-vriendelijke LEGO-set ligt vanaf 1 juni in de winkels. Op die datum begint ook de Amerikaanse Pride-maand. LEGO gebruikte eerder een aantal subtiele verwijzingen naar de LGBTQ+-gemeenschap in hun speelgoed. Zo werden bijvoorbeeld een bruid- en bruidegompoppetje apart verkocht. Zodat fans zelf konden kiezen wie ze met elkaar lieten trouwen.

Volgens LEGO-fans uit de LGBTQ+ – gemeenschap is de laatste ontwikkeling een grote stap. Zo vertelt een fan tegen The Guardian: „Mensen denken, hé, als het oké is voor LEGO, is het misschien ook oké voor mij.'”