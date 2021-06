AstraZeneca geweigerd? Dan krijg je binnenkort een ander vaccin aangeboden

Zestigers die het coronavaccin van AstraZeneca hebben geweigerd, krijgen binnenkort een ander aanbod. Dat schrijft demissionair zorgminister Hugo de Jonge vandaag in een brief naar de Tweede Kamer. Gisteravond voor de camera van RTL Boulevard maakte hij zijn plan al bekend.

De minister zei dat hij „wil kijken of we de mensen die zorgen hadden over AstraZeneca een ander aanbod kunnen doen”. Maar hij wil dat aanbod pas doen „als de mensen in de goede volgorde hun prikken hebben gehad”. Dat betekent dus dat de mensen van tussen de 60 en 64 die AstraZeneca weigerden, achteraan de rij moeten aansluiten.

Dit besluit betekent niet opeens dat de overheid niet meer achter het vaccin van AstraZeneca staat. De Jonge benadrukt dat dat middel nog steeds „goed en veilig” is. Na de berichtgeving over mogelijke bijwerkingen als trombose en een tekort aan bloedplaatjes, had een deel van de zestigers geen vertrouwen meer in AstraZeneca. Die genoemde bijwerkingen komen bij minder dan één op de 100.000 mensen voor. Meestal is het ziektebeeld behandelbaar, maar ongeveer één op de miljoen mensen overlijdt, schatten deskundigen.



Hugo de Jonge maakt morgen bekend dat de mensen die AstraZeneca zouden krijgen – maar dat hebben geweigerd – binnenkort toch opnieuw worden opgeroepen voor een ánder vaccin. En dat zijn heel wat mensen. “We zijn geen anti-vaxxers, we willen een ander vaccin.” #Nieuwsuur pic.twitter.com/iJGwOjjvov — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) May 31, 2021

Ander aanbod voor AstraZeneca-weigeraars

Volgens de ANBO is het „goed nieuws” dat zestigers die geen AstraZeneca-prik wilden, een ander vaccin aangeboden krijgen. Zij maakten die keuze vaak uit angst. Aan de andere kant „kan het ook wel een belediging zijn voor mensen die zich wel hebben laten vaccineren met AstraZeneca, vaak vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel”, zegt een woordvoerster van de ouderenbond.

„Mensen hadden de keuze niet en dachten vaak: ik doe het toch maar. Terwijl er ook genoeg 60-minners waren die wél geprikt wilden worden met AstraZeneca”, zegt de woordvoerster. Ook wijzigt het vaccinatiebeleid wel erg vaak, voegt ze eraan toe. „Dat zorgt voor onduidelijkheid.” Uiteindelijk vindt de ANBO het belangrijkste dat de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk wordt.



Ik ben een Astrazeneca-acceptant en verwacht dus nu wel direct na de tweede vaccinatie minstens een ijsje (yoghurt-bosvruchten graag, als het niet te veel moeite is). pic.twitter.com/1gKbnD3bER — Roelof Liemburg (@r_liemburg) June 1, 2021

Huisartsen: ‘Wij zijn voor hoge vaccinatiegraad’

Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vindt het van groot belang dat de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk wordt. „Wij zijn ervoor dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd worden. Daar hebben huisartsen zich voor ingezet en dat blijven ze doen”, zegt een woordvoerder. Huisartsen hebben veel werk verzet om het AstraZeneca-vaccin toe te dienen aan hun patiënten. „Dit zat eraan te komen”, reageert hij op het besluit van De Jonge.

Zowel huisartsen als de ANBO krijgen nog altijd veel vragen over de verschillende vaccins en de risico’s die ermee verbonden zijn. De LHV ziet ondanks de weerstand tegen AstraZeneca dat ook veel zestigers uiteindelijk overstag gingen toen ze zagen dat mensen in hun omgeving zich ermee lieten inenten. Het is nog onduidelijk hoe groot de groep weigeraars precies is, want de registratie is incompleet door „technische problemen”.