Horeca neemt geen genoegen met alleen terrassen open

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt de mogelijke versoepelingen die voor 28 april staan gepland niet voldoende. De belangenbehartiger wil dat horecazaken meer dan alleen hun terrassen moeten mogen openen. „We zullen niet alleen genoegen nemen met terrassen open, zeker niet als het met zware restricties gepaard gaat.”

Vanavond werd duidelijk dat het demissionaire kabinet toch weer een beetje positiever gestemd is over mogelijke versoepelingen op 28 april. Maar of de terrassen echt open mogen en of er andere coronamaatregelen worden afgeschaald, is nog niet duidelijk. De komende dagen zijn er nog overleggen, onder meer maandag met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Morgenmiddag heeft KHN ook nog overleg met onder meer Veiligheidsminister Ferd Grapperhaus en staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer.

Geen genoegen met alleen terrassen

„Wij hebben het kabinet meerdere keren laten weten dat wij nooit genoegen kunnen nemen met alleen terrassen open als bij andere branches meer vrijheden mogelijk zijn. Niet omdat we het de andere branches niet gunnen, maar omdat alleen terrassen openen geen juiste invulling is van de ruimte eerlijk verdelen. De horeca is niet alleen terrassen. Denk aan de restaurateurs, cateraars en hotels”, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen.

Willemsen zei eerder al dat het land toe is aan versoepelingen. Ook pleit hij voor duidelijkheid over hoe de overheid komende tijd stapsgewijs weer meer wil toestaan. Volgens KHN is het mogelijk om meer ruimte te geven voor ondernemen, zonder dat dit ten koste gaat van de bestrijding van het virus.

Horeca bedenkt eigen routekaart

Dat laatste stelde de organisatie eerder al in een eigen routekaart op. Als het kabinet die routekaart zou overnemen dan zouden er, tegelijk met het openen van de terrassen, een aantal regels komen waarmee de horeca binnenruimtes kan openstellen. Denk aan verplichte reserveringen en gezondheidschecks. Ook zou er dan een maximaal aantal personen aan een tafel mogen zitten. En er zou een beperking gelden van het aantal gasten per tien vierkante meter.