Koning Willem-Alexander heeft eerste coronavaccinatie gehad

Koning Willem-Alexander heeft onlangs zijn eerste coronavaccinatie gehad. Dat zei hij vandaag tijdens een werkbezoek in Den Haag. Maar met welk middel hij ingeënt is, zei hij niet.

Hij is geboren in 1967, mensen uit dat jaar konden (net als mensen uit 1968) vanaf 22 mei een afspraak maken. Op de website van het RIVM staat dat de mensen die in die jaartallen zijn geboren, het middel van Janssen krijgen. Maar of de koning ook inderdaad dat middel heeft gekregen, is dus niet bekend. Zo wel, dan had de koning aan één vaccinatie genoeg.

Ook Rutte eerste coronavaccinatie gehad

Gisteren kreeg ook demissionair premier Mark Rutte zijn eerste coronavaccinatie. Hij komt ook uit 1967 en kreeg het Janssen-vaccin. Dat schreef hij bij een foto van zichzelf tijdens de vaccinatie. Hij was er blij mee: „Vaccineren is de weg uit deze crisis en dat vooruitzicht komt dankzij het vaccin van Janssen nu ook voor mij persoonlijk een stap dichterbij. Met heel veel dank aan alle medewerkers van de GGD die zich elke dag inzetten om Nederland uit deze crisis te helpen.” Er zijn inmiddels al ruim negen miljoen mensen gevaccineerd.

Hugo de Jonge, die in 1977 is geboren, zal ook binnenkort aan de beurt zijn voor een vaccin. Zaterdag kregen de mensen die in 1976 geboren zijn namelijk al een oproep voor een coronavaccinatie. Dat zijn 205.000 mensen en ook zij krijgen het vaccin van Janssen. Vanaf vandaag kunnen de eerste dertigers een afspraak maken. Dat zijn mensen die in 1981 geboren zijn en dit jaar hun veertigste verjaardag vieren. Het gaat in totaal om ongeveer 210.000 mensen.

AstraZeneca-weigeraars krijgen ander middel aangeboden

Om de vaccinatiegraad nog een stuk op te schroeven, krijgen de mensen die het vaccin van AstraZeneca hebben geweigerd, binnenkort een ander aanbod. Dat zei De Jonge gisteren tegen RTL Boulevard, vandaag schrijft hij aan de Tweede Kamer over zijn besluit. Vanaf zaterdag 5 juni krijgen de AstraZeneca-weigeraars een ander vaccin aangeboden. Ze krijgen dan een vaccin van Pfizer of Moderna. Alle zestigplussers die niet zijn ingegaan op hun eerste uitnodiging krijgen een herhaaloproep voor de coronavaccinatie.

Tot nu toe kon je niet kiezen met welk middel je geprikt werd, en gold prikken „wat de pot schaft”. Die regel hield het kabinet aan om het vaccinatieprogramma niet onnodig ingewikkeld te maken. Wie een prik weigert, moet achteraan aansluiten, werd steeds gezegd. Toch werd om een andere regeling gevraagd, omdat het vaccinatieprogramma twee keer werd stilgelegd om nader onderzoek te doen naar de veiligheid van AstraZeneca. Daarna werd overigens besloten dat het middel veilig genoeg was om te gebruiken voor deze doelgroep.