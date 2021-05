Fan van Bitcoins en Ripple? Wat dacht je van het cryptofestival

Speur jij ook het internet af voor alle details over Bitcoins en Ripple? Investeren in de cryptomunten is momenteel razend populair. Maar weet jij wat cryptovalkuilen en cryptodieven zijn? Wellicht kun je wat informatie inwinnen op het cryptofestival.

Aankomende maandag 10 mei vindt het eerste cryptofestival van Nederland plaats. Cryptobankiers Petra en Dave van Dooren-Lansdorp bedachten dit online initiatief. Zelf begonnen ze in 2017 als onwetenden aan een reis door de cryptowereld. En daar stuitten ze op behoorlijk wat valkuilen.

Bitcoins en andere cryptovaluta populair door coronacrisis

Sinds de coronacrisis begeven veel Nederlanders zich op het pad richting de digitale munt. Petra Dooren-Lansdorp vertelt dat in deze tijd de „verleiding groot is” om je hieraan te wagen. „Mensen weten niet wat ze met hun spaargeld aanmoeten. Want op de bank wordt dat steeds minder waard omdat de prijzen stijgen en de rente daalt. Door succesverhalen over cryptomunten in de media investeren ze vervolgens zonder voorkennis in digitaal geld. Dat maakt onnodig veel cryptoslachtoffers.”

De organisatoren willen anderen informeren en waarschuwen voor de risico’s die cryptovaluta met zich meebrengen. Tijdens het festival leggen zij aan deelnemers uit hoe je kunt investeren in de cryptomunten. Maar daarnaast leren ze je ook hoe je valkuilen vroegtijdig signaleert en je cryptodieven te slim af bent. De initiatiefnemers schreven het boek In 10 stappen je eigen bank waarin ze het fenomeen van de digitale munt uitgebreid belichten.

Cryptomunt ook voor de ‘gewone mens’

Want het is niet alleen maar gevaren en kommer en kwel. Nee, volgens de initiatiefnemers kunnen ook ‘gewone’ mensen veilig meedoen. „De cryptomunt is volwassen geworden. Wereldwijd profiteren whizzkids en grote bedrijven hier al jaren van”, aldus Dooren-Lansdorp. Zelf maakten de organisatoren ook behoorlijk wat beginnersfouten, maar het leverden ze ook een hoop moois op. Inmiddels kunnen ze hun huis afbetalen.

Wil jij meer weten over de voordelen van cryptovaluta? Maar ook over risico’s die daarbij komen? Je kunt je nog aanmelden voor het cryptofestival. Deelname is coronaproof en gratis. Er is plek voor duizend deelnemers.