Petit Chateau met zusjes Meiland is wel okay, maar Martien wordt gemist

Vol enthousiasme stortten Maxime en Montana Meiland zich zonder vader Martien gisteravond in Petit Chateau op een babykamer. Metro keek voor Blik op de Buis mee… en miste nou eigenlijk juist die hysterische Martien.

Blik op Buis is een rubriek waarin verslaggever Erik Jonk nieuwe en/of opvallende programma’s van omroepen en streamingdiensten bespreekt. Deze keer Petit Chateau op SBS6, het eerste programma dat de zussen Maxime en Montana met z’n tweetjes maken.

Meiland betekent ‘no limits’

„Mogen we alles doen, no limits?” Dat is de vraag die de zusjes Meiland in Petit Chateau stellen aan toekomstige ouders. De papa’s en mama’s van straks die om wat voor de reden dan ook de babykamer nog niet voor elkaar hebben. Gisteravond zagen we een gezin met moeder Lisanne die aan borstkanker lijdt. Zij en haar partner hebben al een zoontje, maar als door een wonder is er ondanks zware chemokuren nu een tweeling op komst. Voor de twee meisjes gaan Maxime en Montana Meiland in knalroze overalls een prinsessenkamer maken. Een vriendin van het stel schakelde de beroemde zussen in.

Petit Chateau heeft prima bedoelingen

Het nieuwe programma trapte gisteren af met bijna 800.000 kijkers. Dat is voor SBS6 op zich prima, maar steekt toch wat schril af bij de 1,3 tot 1,4 miljoen van Chateau Meiland. Moeten we het met dat kijkcijfersucces vergelijken? Nee, want het programma heeft een andere insteek. Onbewust doe je het echter toch. Niet alleen wat de cijfers betreft, maar eigenlijk bij alles wat er in Petit Chateau gebeurt.

De bedoelingen van de klussende zussen zijn natuurlijk helemaal oké. Een gezin uit de brand helpen, daar kun je niets op tegen hebben. De kamers van pap, mam en broertje krijgen ook gelijk een make-over (wat gooooeeeeed), hartstikke prima allemaal. Veel kijkers vroegen zich bij de eerste aflevering echter af ‘of die zusjes dat geklus allemaal wel zelf’ doen. Nou, dat vraagt deze verslaggever zich helemaal niet af. Natuurlijk doen zij niet alles zelf, Maxime en Montana maken tv. En als je met zulke vragen televisie gaat kijken, dan kun je wel stoppen. Overigens zijn Maxime en Montana Meiland niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Maar die hele klus met z’n tweeën uitvoeren – een voorkant van een auto hangt bijvoorbeeld plotseling aan een muur – nee, we nemen het ze niet kwalijk als er een bouwteam buiten beeld meehelpt.

Wat wrikt er aan Petit Chateau?

Toch wrikt er wat. Petit Chateau laat je namelijk continu denken aan dat grote succesnummer, Chateau Meiland. En de schuld ligt daarbij niet bij deze kijker. Er zit namelijk veel Chateau zonder Petit in het klus- en feelgood-programma. De angsthaas is nu niet Martien, maar Maxime. Bij elk in een wand geschoten nietje schrikt ze op een. manier die we van vader Martien Meiland kennen. De voice-over klinkt als Chateau Meiland. Er is weer gedoe tijdens een autorit, al zit niet moeder Erica maar Montana achter het stuur. Verder hoor je continu bekende termen als ‘wat errug’, ‘ik word hier zo moe van’ en ‘nou meid, dat is toch eeeeenig’. Maar ook een nieuwe, van Montana: „Dat is toch ook een gepiel!” Maar het blijft des Chateau Meilands.

„Je moet eerst goed nadenken en dan pas doen”, is een oude kluswet volgens Maxime. „We hebben het idee dat het bij ons andersom is.” Zou zo uit Chateau Meiland kunnen komen. En dat moeder Erica, geholpen door een zuchtende Martien, het dan maar weer oplost. Maar ja, die zien we niet. Pap Martien alleen even aan het einde. Dan mag hij via een videoverbinding het resultaat van de babykamer zien. Om er vervolgens een behoorlijk spontaan – ahum – „nououou, net een Petit Chateau!” uit te gooien.

Wachten op Chateau Meiland

Wat blijft hangen? Dat Petit Chateau okay is. Dat het resultaat van de babykamer prachtig is. Dat je blij bent voor het stel dat door Maxime en Montana Meiland geholpen is. En dat Martien en Erica worden gemist. Meer dan een half miljoen kijkers zullen de Buurman & Buurman-zussen wel blijven scoren. Maar stiekem is het wachten op na de zomer, op het volgende seizoen Chateau Meiland. „Wat een gezeik”, zullen de Meilandjes daar misschien van vinden. Sorry meiden, maar klus vooral lekker verder. Daar is helemaal niks mis mee.

Aantal blikken: 2,5 uit 5.